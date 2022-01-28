快訊

另類勒索？19歲天才大學生追蹤私人飛機 馬斯克開價14萬要他刪了推特

評／學測作文「當我打開課本」與新課綱背道而馳 老師該如何教學？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九天連假避車潮 高雄仁武警重點路段加強疏導

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市仁武警分局評估佛光山農曆春節平安燈會活動將吸引多人前往，規畫交通疏導措施。圖／仁武警分局提供
高雄市仁武警分局評估佛光山農曆春節平安燈會活動將吸引多人前往，規畫交通疏導措施。圖／仁武警分局提供

連續九天的春節連續假期將於明天登場，高雄市仁武警分局針對轄區春節期間易出現塞車路段，如佛光山等加強交通疏導，並規畫多個停車場，另為避免塞車，台29線過台22線的里嶺大橋後至興田路口將禁止迴轉。

仁武警分局表示，轄內佛光山風景區將於2月1日至3月2日舉行為期一個月的春節平安燈會，預期台29線過台22線的里嶺大橋後至興田路口將會出現壅塞車潮，活動期間從味香餐廳後沿線缺口，將以交通錐及連桿封閉，禁止迴轉，直到新舊省道路口處才開放車輛迴轉，必要時將視狀況往南延伸缺口封閉路段。

仁武警分局表示，預計前往民眾可將車輛分散停到多個停車場內，台29線北往南車輛可將車輛停放於佛陀紀念館、問道場停車場及滿香園停車場等，預計可停放大型車200部、小型車3000部、機車200部。另台29線南往北車輛，可停放於統嶺社區南側公有停車場，可停小型車1100部，統領社區停車場也可停放小型車516部。

仁武警分局建議，遊客從仁武下交流道後走186舊線道接台29線，可與旗山方向車流錯開，沿線均設路標導引，從該方向前往，還可將車輛順向停放於統嶺社區南側公有停車場，停車更便利。

警方也推薦搭乘公共運輸工具，如於R16左營站、高鐵左營站、台鐵新左營站-轉乘哈佛快線(高雄客運)或8501佛光山線(義大客運)；於鳳山火車站搭乘台灣好行「大樹祈福線」；高雄火車站左方派出所旁搭乘高雄客運8010(經佛光山線)。

仁武警分局表示，「哪裡有塞車，那裡就有警察」，用路人務必耐心聽從警方的指揮，警方也將即時與警廣連線，提供轄區最新交通狀況，民眾可收聽警廣隨時掌握路況，維持假期交通順暢。

佛光山農曆春節期間舉辦平安燈會，佛光山預計晚間定時有光照大千光雕秀，七彩光線與大佛雕像相呼應十分震撼。記者陳玫伶／攝影
佛光山農曆春節期間舉辦平安燈會，佛光山預計晚間定時有光照大千光雕秀，七彩光線與大佛雕像相呼應十分震撼。記者陳玫伶／攝影
高雄市仁武警分局評估佛光山農曆春節平安燈會活動將吸引多人前往，規畫交通疏導措施。圖／仁武警分局提供
高雄市仁武警分局評估佛光山農曆春節平安燈會活動將吸引多人前往，規畫交通疏導措施。圖／仁武警分局提供
佛光山農曆春節期間舉辦平安燈會，其中主燈鹿野苑白天晚上都好看，預計吸引多人前往。記者陳玫伶／攝影
佛光山農曆春節期間舉辦平安燈會，其中主燈鹿野苑白天晚上都好看，預計吸引多人前往。記者陳玫伶／攝影
高雄市仁武警分局評估佛光山農曆春節平安燈會活動將吸引多人前往，規畫交通疏導措施。圖／仁武警分局提供
高雄市仁武警分局評估佛光山農曆春節平安燈會活動將吸引多人前往，規畫交通疏導措施。圖／仁武警分局提供
佛光山農曆春節期間舉辦平安燈會，佛光山內配合展示多款各色可愛花燈。記者陳玫伶／攝影
佛光山農曆春節期間舉辦平安燈會，佛光山內配合展示多款各色可愛花燈。記者陳玫伶／攝影

停車場 佛光山 塞車

延伸閱讀

春節九天連假將至 國道高雄段這幾天出遊要注意車潮

佛光山春節重頭戲光照大千搶先看 大佛結合光影超驚豔

春節9天連假 新北公布疫苗、快篩在哪裡

春節9天連假預計爆車潮 警政署通令加強疏導防酒駕

相關新聞

有症狀者注意！明起搭機或登船須快篩採陰才能去澎湖

配合中央防疫政策，澎湖縣政府今天宣布，松山、台中、嘉義、台南等5機場，以及高雄港台華輪、台南將軍港東吉航線搭船處，離島返...

防疫情擴散 高雄市將提供「匿名快篩」

高雄市長陳其邁今午表示，高雄近日持續擴大篩檢，包括中島紅區及外圍港埠黃區，陽性盛行率其低，顯示社區傳播風險不高，但過年馬...

出遊注意！ 興達港、蚵仔寮等觀光魚市視人流啟動管制

隨著疫情發展，高雄哈囉市場、大苓市場、鼓山等地市場陸續傳出確診者足跡，今早高市副市長羅達生會同經發局人員前往苓雅市場宣導...

屏縣原住民文健站布建率98％ 退休警服務部落獲表揚

屏東縣政府今下午表揚原住民部落文化健康站績執行單位與人員，春日鄉歸崇文化健康站陳有輝獲得績優表揚，陳退休10年，跟著擔任...

九天連假避車潮 高雄仁武警重點路段加強疏導

連續九天的春節連續假期將於明天登場，高雄市仁武警分局針對轄區春節期間易出現塞車路段，如佛光山等加強交通疏導，並規畫多個停...

國軍和市府合作密切 高雄副市長史哲敬軍表謝意

明天即將展開一連9天農曆春節假期，高雄市副市長史哲代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，史哲說，國軍扮演保衛人民的堅強後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。