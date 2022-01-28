九天連假避車潮 高雄仁武警重點路段加強疏導

連續九天的春節連續假期將於明天登場，高雄市仁武警分局針對轄區春節期間易出現塞車路段，如佛光山等加強交通疏導，並規畫多個停車場，另為避免塞車，台29線過台22線的里嶺大橋後至興田路口將禁止迴轉。

仁武警分局表示，轄內佛光山風景區將於2月1日至3月2日舉行為期一個月的春節平安燈會，預期台29線過台22線的里嶺大橋後至興田路口將會出現壅塞車潮，活動期間從味香餐廳後沿線缺口，將以交通錐及連桿封閉，禁止迴轉，直到新舊省道路口處才開放車輛迴轉，必要時將視狀況往南延伸缺口封閉路段。

仁武警分局表示，預計前往民眾可將車輛分散停到多個停車場內，台29線北往南車輛可將車輛停放於佛陀紀念館、問道場停車場及滿香園停車場等，預計可停放大型車200部、小型車3000部、機車200部。另台29線南往北車輛，可停放於統嶺社區南側公有停車場，可停小型車1100部，統領社區停車場也可停放小型車516部。

仁武警分局建議，遊客從仁武下交流道後走186舊線道接台29線，可與旗山方向車流錯開，沿線均設路標導引，從該方向前往，還可將車輛順向停放於統嶺社區南側公有停車場，停車更便利。

警方也推薦搭乘公共運輸工具，如於R16左營站、高鐵左營站、台鐵新左營站-轉乘哈佛快線(高雄客運)或8501佛光山線(義大客運)；於鳳山火車站搭乘台灣好行「大樹祈福線」；高雄火車站左方派出所旁搭乘高雄客運8010(經佛光山線)。