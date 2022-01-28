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國軍和市府合作密切 高雄副市長史哲敬軍表謝意
明天即將展開一連9天農曆春節假期，高雄市副市長史哲代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，史哲說，國軍扮演保衛人民的堅強後盾，在極端型氣候下，高雄屢受颱風和大雨積水侵擾，在歷次災害應變中心開設期間，都能看到陸戰隊夥伴參與救災、復原工作，和市府一起共同守護高雄市民安全。
史哲表示，去年10月高雄舉辦國慶焰火，海軍在高雄港開放軍艦參觀，支援樂儀隊、戰鼓參與演出。去年底「2022台灣燈會會前會」，海軍更出動兩艘2艘巡防艦「成功軍艦」與「武昌軍艦」鎮守在蓬萊舞台現場，加上國軍儀隊氣宇軒昂的開場演出，成為全台最獨特、最讓人熱血沸騰的跨年晚會，這些合作不但促進軍民良好關係，也喚起民眾對國軍捍衛台海和平的重視與認同。
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