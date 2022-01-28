快訊

北市2.5級警戒餐廳有條件內用 柯文哲：12歲以下不限

分析391名Omicron確診個案 羅一鈞提醒勿用「一症狀」判定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍和市府合作密切 高雄副市長史哲敬軍表謝意

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市副市長史哲（右）代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，感謝國軍夥伴守護高雄市民安全。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長史哲（右）代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，感謝國軍夥伴守護高雄市民安全。圖／高雄市政府提供

明天即將展開一連9天農曆春節假期，高雄市副市長史哲代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，史哲說，國軍扮演保衛人民的堅強後盾，在極端型氣候下，高雄屢受颱風和大雨積水侵擾，在歷次災害應變中心開設期間，都能看到陸戰隊夥伴參與救災、復原工作，和市府一起共同守護高雄市民安全。

史哲表示，去年10月高雄舉辦國慶焰火，海軍在高雄港開放軍艦參觀，支援樂儀隊、戰鼓參與演出。去年底「2022台灣燈會會前會」，海軍更出動兩艘2艘巡防艦「成功軍艦」與「武昌軍艦」鎮守在蓬萊舞台現場，加上國軍儀隊氣宇軒昂的開場演出，成為全台最獨特、最讓人熱血沸騰的跨年晚會，這些合作不但促進軍民良好關係，也喚起民眾對國軍捍衛台海和平的重視與認同。

高雄市副市長史哲（中）代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，感謝國軍夥伴守護高雄市民安全。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長史哲（中）代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，感謝國軍夥伴守護高雄市民安全。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長史哲（左）代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，感謝國軍夥伴守護高雄市民安全。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長史哲（左）代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，感謝國軍夥伴守護高雄市民安全。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長史哲（中）代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，感謝國軍夥伴守護高雄市民安全。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長史哲（中）代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，感謝國軍夥伴守護高雄市民安全。圖／高雄市政府提供

國軍 軍艦 海軍

延伸閱讀

高雄三民區又一社宅動工 中都重劃區第二處

年節將近 高市府重申年貨大街不得開放試吃

高雄眷村文化節今登場 陳其邁：全力支持眷村保存

台灣燈會在高雄 從時光之門看見光榮歷史

相關新聞

有症狀者注意！明起搭機或登船須快篩採陰才能去澎湖

配合中央防疫政策，澎湖縣政府今天宣布，松山、台中、嘉義、台南等5機場，以及高雄港台華輪、台南將軍港東吉航線搭船處，離島返...

防疫情擴散 高雄市將提供「匿名快篩」

高雄市長陳其邁今午表示，高雄近日持續擴大篩檢，包括中島紅區及外圍港埠黃區，陽性盛行率其低，顯示社區傳播風險不高，但過年馬...

出遊注意！ 興達港、蚵仔寮等觀光魚市視人流啟動管制

隨著疫情發展，高雄哈囉市場、大苓市場、鼓山等地市場陸續傳出確診者足跡，今早高市副市長羅達生會同經發局人員前往苓雅市場宣導...

九天連假避車潮 高雄仁武警重點路段加強疏導

連續九天的春節連續假期將於明天登場，高雄市仁武警分局針對轄區春節期間易出現塞車路段，如佛光山等加強交通疏導，並規畫多個停...

國軍和市府合作密切 高雄副市長史哲敬軍表謝意

明天即將展開一連9天農曆春節假期，高雄市副市長史哲代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，史哲說，國軍扮演保衛人民的堅強後...

比去年更大更亮！高雄岡山燈藝節邁第11年設六大展區

岡山燈藝節今年邁入第11年，今年規模較去年盛大，分別設有織夢祈福區、岡山意象區、祈福祝禱區等六大展區；邀知名藝術家與在地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。