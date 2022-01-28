快訊

北市2.5級警戒餐廳有條件內用 柯文哲：12歲以下不限

分析391名Omicron確診個案 羅一鈞提醒勿用「一症狀」判定

比去年更大更亮！高雄岡山燈藝節邁第11年設六大展區

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。圖／區公所提供
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。圖／區公所提供

岡山燈藝節今年邁入第11年，今年規模較去年盛大，分別設有織夢祈福區、岡山意象區、祈福祝禱區等六大展區；邀知名藝術家與在地竹編藝術團隊共同打造，多樣的燈藝形式，另也在公園內鳥居掛上岡山字樣的巨大紅燈籠，復刻公園昔日歷史風貌。

岡山燈藝節於2011年起，以地區型新春布展形式登場，歷時11年，如今已成為在地特色活動；今年岡山燈藝節共有六大特色展區，分為織夢祈福區、岡山意象區、祈福祝禱區、歲月靜好區、台灣加油區、教育互動區；原先規畫點燈儀式與文創市集區，基於防疫考量而停辦。

岡山區公所去年邀請在地竹編藝術團隊製作燈藝創作，打造竹編廊道、紙飛機、月亮，廣受民眾好評；今年展區規模擴大，再度邀請在地竹編藝術團隊以手工打造直徑10公尺，高5公尺的巨大半圓頂的「光織天穹」、「祈福水域燈區」以及「竹巢」岡山意象區。

竹編藝術家李冠霆說，燈藝節的三項展區製作，歷時近2個月，動用40多人次，全程皆為純手工，其中，「竹巢」所需的技術較高，與團隊歷經多次嘗試，才將作品完成。

今年岡山燈藝節主打在地產業特色，將螺絲作為創作元素，分別設計六角螺絲、木工螺絲與六角螺帽，竹編藝術家陳詠笙說，身為在地人，除藉作品來引起共鳴，也透過直觀的創作手法，利用六角型的蜂巢結構來象徵「家」，帶給觀者歸鄉、歸巢般聯想。

除竹編藝術，岡山公園原為日治時期的岡山神社，內有三座鳥居，歷經幾次修復，雖原遺址已不在，但今年也在公園內重建的鳥居，掛上巨大岡山字樣的紅燈籠，還設有紙傘牆與落地燈，藉燈藝來復刻過去的歷史記憶。岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場，持續至28日為止。

高雄岡山燈藝節，邀請在地竹編藝術團隊手工打造直徑10公尺，高5公尺的巨大半圓頂的「光織天穹」。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山燈藝節，邀請在地竹編藝術團隊手工打造直徑10公尺，高5公尺的巨大半圓頂的「光織天穹」。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。圖／區公所提供
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。圖／區公所提供
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。圖／區公所提供
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。圖／區公所提供
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。圖／區公所提供
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。圖／區公所提供
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。圖／區公所提供
高雄岡山燈藝節將於2月1日大年初一正式登場。圖／區公所提供

岡山 藝術家 遺址

延伸閱讀

愈晚愈美！高雄美濃「燈」場 蝶舞光節點亮客庄小鎮

發展科技S廊帶 高市年後啟動湖內茄萣都計檢討

湖內、茄萣都市計畫 高市都發局預計年後通盤檢討

高捷岡山路竹延伸線2階段動工 116年通車到南路竹

相關新聞

有症狀者注意！明起搭機或登船須快篩採陰才能去澎湖

配合中央防疫政策，澎湖縣政府今天宣布，松山、台中、嘉義、台南等5機場，以及高雄港台華輪、台南將軍港東吉航線搭船處，離島返...

防疫情擴散 高雄市將提供「匿名快篩」

高雄市長陳其邁今午表示，高雄近日持續擴大篩檢，包括中島紅區及外圍港埠黃區，陽性盛行率其低，顯示社區傳播風險不高，但過年馬...

出遊注意！ 興達港、蚵仔寮等觀光魚市視人流啟動管制

隨著疫情發展，高雄哈囉市場、大苓市場、鼓山等地市場陸續傳出確診者足跡，今早高市副市長羅達生會同經發局人員前往苓雅市場宣導...

國軍和市府合作密切 史哲敬軍表謝意

明天即將展開一連9天農曆春節假期，高雄市副市長史哲代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，史哲說，國軍扮演保衛人民的堅強後...

比去年更大更亮！高雄岡山燈藝節邁第11年設六大展區

岡山燈藝節今年邁入第11年，今年規模較去年盛大，分別設有織夢祈福區、岡山意象區、祈福祝禱區等六大展區；邀知名藝術家與在地...

春節連假屏東警預估年初一湧南下車潮、年初五北返車流

今年春節連假長達9天，屏東縣警局交通隊交控中心指出，以往過去交通量一天最高達4萬PCU（小客車當量數），雖然受到疫情影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。