比去年更大更亮！高雄岡山燈藝節邁第11年設六大展區

岡山燈藝節今年邁入第11年，今年規模較去年盛大，分別設有織夢祈福區、岡山意象區、祈福祝禱區等六大展區；邀知名藝術家與在地竹編藝術團隊共同打造，多樣的燈藝形式，另也在公園內鳥居掛上岡山字樣的巨大紅燈籠，復刻公園昔日歷史風貌。

岡山燈藝節於2011年起，以地區型新春布展形式登場，歷時11年，如今已成為在地特色活動；今年岡山燈藝節共有六大特色展區，分為織夢祈福區、岡山意象區、祈福祝禱區、歲月靜好區、台灣加油區、教育互動區；原先規畫點燈儀式與文創市集區，基於防疫考量而停辦。

岡山區公所去年邀請在地竹編藝術團隊製作燈藝創作，打造竹編廊道、紙飛機、月亮，廣受民眾好評；今年展區規模擴大，再度邀請在地竹編藝術團隊以手工打造直徑10公尺，高5公尺的巨大半圓頂的「光織天穹」、「祈福水域燈區」以及「竹巢」岡山意象區。

竹編藝術家李冠霆說，燈藝節的三項展區製作，歷時近2個月，動用40多人次，全程皆為純手工，其中，「竹巢」所需的技術較高，與團隊歷經多次嘗試，才將作品完成。

今年岡山燈藝節主打在地產業特色，將螺絲作為創作元素，分別設計六角螺絲、木工螺絲與六角螺帽，竹編藝術家陳詠笙說，身為在地人，除藉作品來引起共鳴，也透過直觀的創作手法，利用六角型的蜂巢結構來象徵「家」，帶給觀者歸鄉、歸巢般聯想。