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衛武營藝文聚落起步 在地南風劇團進駐

中央社 / 高雄28日電

衛武營都會公園內三連棟建築的活化改造，其中1棟已由在地的南風劇團於1月初進駐。高雄市副市長林欽榮今天視察劇團進駐情形，期許團隊為高雄帶來文化的新力量。

為營造多元藝術文化聚落，高市府推動鳳山中城計畫，透過衛武營都會公園內三連棟建築活化改造，邀請學界及業界合作，結合鄰近衛武營國家藝術文化中心，加速高雄文創能量基地形成。

工務局養護工程處表示，衛武營都會公園前身為國防部衛武營新兵訓練營區，三連棟即為了歷史記憶傳承而保留原有營區營舍，每棟面積約1108平方公尺，民國108年時即以城鎮風貌計畫完成景觀改善。

養工處今天新聞稿表示，為友善在地劇團進駐，提供安全無虞場域，以周邊自然生態景觀結合永續綠建築理念進行改造，針對屋頂木桁架著手整修，除汰換老舊木料並加強基礎，也針對牆體及木構造等進行白蟻藥劑防治施作阻絕帶；內部空間則由市府文化局規劃隔間、設備更新及牆面重整等，改造工程在去年12月完成。

養工處表示，除南風劇團外，三連棟另外兩棟國立台北藝術大學已表態同意進駐，藉由跨域理念共同打造全新的藝文空間，並結合鄰近社區帶動整體藝術廊道的公共文化效益。

衛武營 綠建築 文化局

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