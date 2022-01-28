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春節連假屏東警預估年初一湧南下車潮、年初五北返車流

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
墾丁大街因應防疫及交通疏導，連假期間每天晚間6時至10時實施「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，以增加人與人的社交距離及車流疏解效能。圖／警方提供
墾丁大街因應防疫及交通疏導，連假期間每天晚間6時至10時實施「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，以增加人與人的社交距離及車流疏解效能。圖／警方提供

今年春節連假長達9天，屏東縣警局交通隊交控中心指出，以往過去交通量一天最高達4萬PCU（小客車當量數），雖然受到疫情影響，但車流量仍多，預估最高交通量熱點，南下大年初一預估3萬5千PCU，大年初五下午有大量的北返車潮。

交通隊副隊長程大維說，根據以往春節期間交通量，一天最高可達到4萬PCU，今年受疫情影響，有些退房但車流量仍多，預估最高交通量出現在大年初一南下達到3萬5千PCU，大年初五下午預估有大量北返車潮。

程大維說，交控中心措施因應車流量，除了以往動態號誌與調撥車道啟用外，也與高速公路局、國道第三區養護工程處結合，並針對壅塞方式做新的調控。

程大維說，台9線與台26線匯流時，四車道匯流成兩車道，因為車流交織，容易發生車禍，今年度在台9線與台26線匯流處新增號誌，用號誌代替高速公路交流道匝道儀控功能，避免車流交織，也可以調節主線車輛流域，避免車子太多一下子匯流到台一線上。

另外，針對枋山路段，由於去年發生多起穿越道路車禍，春節期間用路人經常用缺口穿越、迴轉道路，今年會將整段枋山大橋到楓港段的缺口，全用紐澤西護欄，避免車流穿越交織。

交通隊說，屏東熱門觀光地區霧台風景區、墾丁大街、東港華僑市場、萬巒豬腳街、潮州建基圓環燒冷冰、車城福安宮、原住民文化園區及六堆客家文化園區，警方針對上述地點聯繫鄉鎮公所增加停車場導引牌面，並加強取締周邊違規停車及出入口車流疏導。

霧台鄉為避免遊客上、下山塞車，鄉公所在2月2日（大年初二）到2月6日（初六）9時30分至14時實施車輛管制，並提供免費交通接駁，民眾可開車到霧台鄉谷川大橋下停車，改搭中型巴士上山。墾丁大街因應防疫及交通疏導，連假期間每天晚間6時至10時實施「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，以增加人與人的社交距離及車流疏解效能。

屏東縣台一線枋山路段，去年發生多起穿越道路車禍，春節期間用路人經常用缺口穿越、迴轉道路，今年會將整段枋山大橋到楓港段的缺口，全用紐澤西護欄，避免車流穿越交織。記者劉星君攝影
屏東縣台一線枋山路段，去年發生多起穿越道路車禍，春節期間用路人經常用缺口穿越、迴轉道路，今年會將整段枋山大橋到楓港段的缺口，全用紐澤西護欄，避免車流穿越交織。記者劉星君攝影
以往台9線與台26線匯流時，四車道匯流成兩車道，因為車流交織易發生車禍，今年度在台9線與台26線匯流處新增號誌，用號誌代替高速公路交流道匝道儀控功能，避免車流交織，也可以調節主線車輛流域。圖／警方提供
以往台9線與台26線匯流時，四車道匯流成兩車道，因為車流交織易發生車禍，今年度在台9線與台26線匯流處新增號誌，用號誌代替高速公路交流道匝道儀控功能，避免車流交織，也可以調節主線車輛流域。圖／警方提供

墾丁 春節 車道

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