有症狀者注意！明起搭機或登船須快篩採陰才能去澎湖

配合中央防疫政策，澎湖縣政府今天宣布，松山、台中、嘉義、台南等5機場，以及高雄港台華輪、台南將軍港東吉航線搭船處，離島返鄉或前往觀光的旅客，若搭機或乘船前，14天內有症狀者，需現場快篩陰性，或持24小時內篩檢陰性證明，才能搭機前往澎湖。

縣府表示，配合中央規畫，松山、台中、嘉義、台南、高雄機場與高雄港台華輪、台南將軍港東吉航線搭船處，明天起設置快篩站，旅客搭乘前14日內，有症狀須於現場快篩陰性，或持有24小時內篩檢陰性證明，才允許登機或搭船前往澎湖。

縣府提醒，若過去14日內有症狀者，需依現場工作人員指示，監督旅客自行使用家用快篩試劑篩檢，快篩陰性者才能出發，若快篩陽性，則須配合至醫院進行PCR檢測；若持有當日或搭機/船前24小時內的快篩陰性或PCR陰性報告，得免現場篩檢。

澎湖縣政府強調，若有肺炎症狀者請暫緩行程，並到醫院進行PCR檢測，採檢後，須返家等待結果，返家過程不得搭乘大眾運輸工具；另外若14天內皆無相關症狀者，也能選擇進行快篩試劑檢測，但須待檢測完成且結果為陰性者，才能搭機或登船。

若經篩檢結果為陽性而無法搭機／船旅客，交通部將協調航空公司辦理旅客退票免收手續費。縣府建議，前往離島旅客於搭乘處報到時，應繳交或填寫健康聲明書，因春節期間旅客眾多，建議民眾先至 https://reurl.cc/RjzKrg 下載健康聲明書，預先填寫後交給機場工作人員，避免久候。