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出遊注意！ 興達港、蚵仔寮等觀光魚市視人流啟動管制

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市副市長羅達生今早視察苓雅市場，提醒攤商要做好防疫措施。圖／高市經發局提供
高雄市副市長羅達生今早視察苓雅市場，提醒攤商要做好防疫措施。圖／高市經發局提供

隨著疫情發展，高雄哈囉市場、大苓市場、鼓山等地市場陸續傳出確診者足跡，今早高市副市長羅達生會同經發局人員前往苓雅市場宣導，考量明天開始放春節連假，市府將針對觀光型及大規模市場加嚴管理，如人流複雜的興達港、蚵仔寮等觀光型市集，以及哈囉、瑞興等整體群聚規模較大的市場列為管制重點，人潮尖峰期進駐督導，只要無法保持社交距離就進行人流管制。

農曆年前，市府經發局安排百餘場市場稽查及宣導，今早副市長羅達生與經發局副局長高鎮遠前往苓雅市場，視察市場管理單位有無落實入場量體溫、實聯制、手部消毒、攤位禁止提供試吃及熟食加蓋遮罩等相關防疫規定。

經發局提前規畫春節期間部分市集防疫加嚴措施，主要針對大規模及觀光型市場加強人流控管，並在營業與尖峰核心時間安排稽查人員駐場，只要場內無法保持室內1.5公尺、室外1公尺的安全社交距離，就會啟動出入口進場管制，哈囉市場已在1月25日提早啟動。

經發局指出，商家或民眾若未依規定佩戴口罩，經場所人員勸導屢勸不聽者，衛生局可依「傳染病防治法」處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

社交距離 春節 衛生局

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