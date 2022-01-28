快訊

北市2.5級警戒餐廳有條件內用 柯文哲：12歲以下不限

分析391名Omicron確診個案 羅一鈞提醒勿用「一症狀」判定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫情擴散 高雄市將提供「匿名快篩」

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
過年將屆，高市府提醒民眾出風景區應遵守等防疫規範。記者王昭月／翻攝
過年將屆，高市府提醒民眾出風景區應遵守等防疫規範。記者王昭月／翻攝

高雄市長陳其邁今午表示，高雄近日持續擴大篩檢，包括中島紅區及外圍港埠黃區，陽性盛行率其低，顯示社區傳播風險不高，但過年馬上要到，很擔心防疫有疏漏，因此高市將提供「匿名快篩」，請大家盡量出來篩檢，以策安全。另也會備妥2.6萬劑疫苗，261家醫療院所春節不打烊，接受民眾接種疫苗。

陳其邁表示，沒有健保、沒有身分證或居留證但需要快篩的民眾，都拜託盡量出來篩檢，「防疫期間只管一件事，就是防疫 請你放心出來篩檢」， 假如語言不同 ，也能透過勞工局管道協助，盡早接受篩檢。另春節期間，高市會備妥2.6萬劑疫苗，設6站次施打，全市261家醫療院所春節不打烊，民眾可到衛生局網站詳查施打資訊。另過年期間很難避免同聚，陳其邁仍提醒做好各項防疫規定，平安過好年。

他提醒，過年期間觀光局會以燈號警示風險，並進行人流管控。紅燈區即不要進去， 綠燈正常。入口需配合各項防疫規定，也別邊走邊吃，昨天專會議有特別檢討餐飲部分，口罩拿下來，就是有飛沫或接觸傳染等風險，所以在公共場所用餐，不要忽略「魔鬼就藏在細節裡」。

為防止疫情擴散，高雄市將提供「匿名快篩」，籲沒有健保，沒身分證居留證的民眾，都盡快快篩。記者王昭月／翻攝
為防止疫情擴散，高雄市將提供「匿名快篩」，籲沒有健保，沒身分證居留證的民眾，都盡快快篩。記者王昭月／翻攝
過年將屆，高市府提醒民眾出風景區應遵守等防疫規範。記者王昭月／翻攝
過年將屆，高市府提醒民眾出風景區應遵守等防疫規範。記者王昭月／翻攝
過年將屆，高市府提醒民眾遵守餐飲等防疫規範。記者王昭月／翻攝
過年將屆，高市府提醒民眾遵守餐飲等防疫規範。記者王昭月／翻攝

疫苗 陳其邁 春節

延伸閱讀

高雄新增今增7例 陳其邁：旗津已篩2萬多人社區風險低

一度流標6次 高雄都會區首座原住民風雨球場今終動土

直播／高雄+4 皆陰轉陽 陳其邁下午2點30分說明

【即時短評】2人染疫餐廳全員隔離 陳其邁大砲打小鳥

相關新聞

有症狀者注意！明起搭機或登船須快篩採陰才能去澎湖

配合中央防疫政策，澎湖縣政府今天宣布，松山、台中、嘉義、台南等5機場，以及高雄港台華輪、台南將軍港東吉航線搭船處，離島返...

防疫情擴散 高雄市將提供「匿名快篩」

高雄市長陳其邁今午表示，高雄近日持續擴大篩檢，包括中島紅區及外圍港埠黃區，陽性盛行率其低，顯示社區傳播風險不高，但過年馬...

出遊注意！ 興達港、蚵仔寮等觀光魚市視人流啟動管制

隨著疫情發展，高雄哈囉市場、大苓市場、鼓山等地市場陸續傳出確診者足跡，今早高市副市長羅達生會同經發局人員前往苓雅市場宣導...

九天連假避車潮 高雄仁武警重點路段加強疏導

連續九天的春節連續假期將於明天登場，高雄市仁武警分局針對轄區春節期間易出現塞車路段，如佛光山等加強交通疏導，並規畫多個停...

國軍和市府合作密切 高雄副市長史哲敬軍表謝意

明天即將展開一連9天農曆春節假期，高雄市副市長史哲代表市長陳其邁到海軍陸戰隊指揮部敬軍，史哲說，國軍扮演保衛人民的堅強後...

比去年更大更亮！高雄岡山燈藝節邁第11年設六大展區

岡山燈藝節今年邁入第11年，今年規模較去年盛大，分別設有織夢祈福區、岡山意象區、祈福祝禱區等六大展區；邀知名藝術家與在地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。