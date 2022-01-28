防疫情擴散 高雄市將提供「匿名快篩」

高雄市長陳其邁今午表示，高雄近日持續擴大篩檢，包括中島紅區及外圍港埠黃區，陽性盛行率其低，顯示社區傳播風險不高，但過年馬上要到，很擔心防疫有疏漏，因此高市將提供「匿名快篩」，請大家盡量出來篩檢，以策安全。另也會備妥2.6萬劑疫苗，261家醫療院所春節不打烊，接受民眾接種疫苗。

陳其邁表示，沒有健保、沒有身分證或居留證但需要快篩的民眾，都拜託盡量出來篩檢，「防疫期間只管一件事，就是防疫 請你放心出來篩檢」， 假如語言不同 ，也能透過勞工局管道協助，盡早接受篩檢。另春節期間，高市會備妥2.6萬劑疫苗，設6站次施打，全市261家醫療院所春節不打烊，民眾可到衛生局網站詳查施打資訊。另過年期間很難避免同聚，陳其邁仍提醒做好各項防疫規定，平安過好年。