聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫情擴散 高雄市將提供「匿名快篩」
高雄市長陳其邁今午表示，高雄近日持續擴大篩檢，包括中島紅區及外圍港埠黃區，陽性盛行率其低，顯示社區傳播風險不高，但過年馬上要到，很擔心防疫有疏漏，因此高市將提供「匿名快篩」，請大家盡量出來篩檢，以策安全。另也會備妥2.6萬劑疫苗，261家醫療院所春節不打烊，接受民眾接種疫苗。
陳其邁表示，沒有健保、沒有身分證或居留證但需要快篩的民眾，都拜託盡量出來篩檢，「防疫期間只管一件事，就是防疫 請你放心出來篩檢」， 假如語言不同 ，也能透過勞工局管道協助，盡早接受篩檢。另春節期間，高市會備妥2.6萬劑疫苗，設6站次施打，全市261家醫療院所春節不打烊，民眾可到衛生局網站詳查施打資訊。另過年期間很難避免同聚，陳其邁仍提醒做好各項防疫規定，平安過好年。
他提醒，過年期間觀光局會以燈號警示風險，並進行人流管控。紅燈區即不要進去， 綠燈正常。入口需配合各項防疫規定，也別邊走邊吃，昨天專會議有特別檢討餐飲部分，口罩拿下來，就是有飛沫或接觸傳染等風險，所以在公共場所用餐，不要忽略「魔鬼就藏在細節裡」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言