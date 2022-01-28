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屏東縣車城鄉所會失和預算大砍6200萬 鄉長槓上主席

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣車城鄉代會上月刪除下年度總預算6200萬，鄉代會今天召開記者會，強調要的是尊重和公平，不是亂刪，而是監督，會等待鄉公所的溝通和協商，絕不會影響鄉民權益。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城鄉代會上月刪除下年度總預算6200萬，鄉代會今天召開記者會，強調要的是尊重和公平，不是亂刪，而是監督，會等待鄉公所的溝通和協商，絕不會影響鄉民權益。記者潘欣中／攝影

屏東縣車城鄉所會失和，鄉代會上月審查下年度鄉公所總預算，將一般事務費包括路燈電費維修、水溝清理等多個項目刪減到只剩1萬元，刪除總數達6200萬，鄉長張春桂向鄉民致歉，抨擊鄉代會主席陳政雄刻意阻擾鄉務推動；車城鄉代會今天召開記者會，陳強調代表會是合議制的多數決，非一人能主導，因張春桂均未列席，藐視代表會，也不尊重鄉代建議的建設，或口頭敷衍，鄉代要的是尊重和公平，會等待鄉公所的溝通和協商，絕不會影響鄉民權益。

張春桂說，鄉代會在主席陳政雄主導下，上月刪除農漁民、教育文化、水電支出，甚至路燈電費維修及水溝清理費都刪除剩下1萬元，有沒想過這些財源來自國軍睦鄰、核三廠回饋金等項目，如果不執行將被收回，後續影響鄉內建設及鄉務推動；2億餘元總預算被刪6200多萬，不給鄉公所說明機會，這些預算編列都與過去一樣，遺憾鄉代會將政治恩怨扯入公務推動。

「鄉代要要的只是一份尊重，更不是鄉公所的橡皮圖章，不是亂刪，而是監督！」陳政雄說，張春桂執政7年來，鄉代會未曾刻意刪過總預算，但鄉公所去年無端將鄉代會議事運作費從60萬刪減至10萬元，諸多預算明細項目也不清不楚，加上多年來補助各村和宮廟文化活動總是「大小眼」，也不尊重鄉代建議的建設，或答應後未執行，鄉代們早已不滿，更離譜的是總預算三讀審查和加開臨時會時，鄉長及一級主管都未列席。

陳政雄說，鄉公所日前送代表會審查追加近5000萬元，代表同意水溝清理、路燈電費維修等必要項目共715萬元，其他項目待協商，甚至漁民的補助還會增加，代表絕不會讓經費被收回影響鄉民權益；張春桂年底兩任屆滿，力挺公所秘書張雪屏接班，自他表態參選鄉長後，感受到張對他的態度極不友善，議事運作費從60萬刪減至10萬元，只是其一。張春桂說，代表的說詞是否屬實，由鄉親公斷，只要不造成鄉民及鄉譽的傷害，她都尊重。

屏東縣車城鄉公所下年度總預算上月被代表會刪除6200萬，鄉長張春桂向鄉民致歉，抨擊鄉代會主席陳政雄刻意阻擾鄉務推動。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城鄉公所下年度總預算上月被代表會刪除6200萬，鄉長張春桂向鄉民致歉，抨擊鄉代會主席陳政雄刻意阻擾鄉務推動。記者潘欣中／攝影

漁民 屏東縣 宮廟文化

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