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疫情影響 屏東各青創基地春節活動延期

中央社 / 屏東縣28日電

因近期COVID-19疫情快速變化，為顧及民眾健康，屏東縣政府今天宣布，各青創基地「虎哩發大財市集」、「青春市集」、「虎青趴」等春節活動延期辦理，待疫情穩定再擇日舉辦。

屏東縣府勞動暨青年發展處長黃鼎倫透過新聞稿表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速變化，各青創基地春節市集活動延期辦理，但進駐的青創店家從2月3日起仍正常營業至2月6日。

延期辦理活動包括2月3日至2月4日職人町的「虎哩發大財市集」、屏東智慧農業學校的「青春市集」及2月3日至2月5日青創聚落的「虎青趴Young TigerParty」等活動。

黃鼎倫表示，活動延期辦理，待疫情穩定後再擇日舉辦，過年期間各店家正常營業，民眾參觀時全程戴口罩並遵守實聯制。

屏東縣政府 疫情 青創

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