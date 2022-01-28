一度流標6次 高雄都會區首座原住民風雨球場今終動土

高雄市原住民事務委員會於左營區屏山里運動公園建設都會區首座原住民風雨球場，今天上午舉行動土儀式，高雄市長陳其邁表示，這座風雨球場一度流標6次，工程總預算提高至2600萬才終於動工，預計農曆年後動工、今年底完工。

原住民族委員會副主委谷縱·喀勒芳安、陳其邁、高雄市原住民議員陳幸富、高雄市原民會主委阿布斯等人出席動土儀式，現場先由原住民文化藝術展演團隊「南島舞集」演出揭開序幕，再邀祖韻文化樂舞團的阿美族耆老進行傳統祈福儀式。

陳其邁表示，高雄市原住民3萬6千多人中，居住都會區者占七成多，高雄更是全台唯一擁有16族原住民的縣市，為展現高雄特色建設原住民風雨球場，但工程一波三折，一開始編列1524萬工程總預算，卻遇到國內建築造價不斷上漲及工人短缺等問題，歷經6次流標。

陳其邁說，他上任後，感謝多位原住民議員及左楠地區議員支持，及立委伍麗華積極奔走取得教育部體育署及原住民族委員會補助，將工程總預算增加至2600萬才順利動工。

高雄市原民會公建組長黃嵩傑工程簡報表示，工程保留原有公園綠化植栽，再將現場原有球場地坪及設施拆除，新建多功能綜合球場及無障礙廁所、男女廁所等，總樓地板面積690.99平方公尺，主體建築物為地上1層鋼骨構造，高度11.62公尺，造型採交錯式屋頂透空式設計，形塑良好通風的運動場域。