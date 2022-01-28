高市二代水情中心 防汛水情資訊即時掌握
高雄市去年發布8次豪雨以上等級水情預警資訊，強降雨氣候已非偶發，水情監控系統是掌握資訊重要仰賴。高雄市副市長林欽榮今天視察二代水情中心，了解超前布署防汛整備工作。
林欽榮上午視察二代水情中心，超前布署防汛整備工作，並了解新一代水情中心整合全高雄所有水情監控資料，即時掌握時雨量、各排水水位、閘門開關、滯洪池水位、淹水感知器及土石流警戒等訊息。
他指示強降雨氣候已非偶發事件，水情監控系統是掌握資訊重要仰賴，防汛期間一定要確保即時水情資料正確性，提供應變中心作快速的防汛決策指揮。
依高雄市政府工務局今天新聞稿，高雄市民國110年發布8次豪雨以上等級水情預警資訊，主要藉由水情中心即時取得相關資料，並經模式推估及水利防汛專業協力團隊迅速分析成果，最後交應變中心指揮官決策，有效預防水患發生。
今年水利局再加入「高雄智慧水利監測密網計畫」，將城市以三維角度思考，利用大數據分析量化降雨逕流方向與水量，達到水利設備智慧化聯合操作效益，讓防汛工作更Smart。
水利局水利養護科表示，智慧水利密網計畫是全國首創計畫，目前以寶珠溝流域為示範地區，藉由水情中心收集水利資訊，並透過排水系統分析，可預判淹水範圍，進而先行佈設防汛措施，達到減災應變成效。
民眾可line APP加入「高雄市水情e點靈」，透過手機查看即時天氣、水位、路面淹水感知器、攝影機及滯洪池等多項訊息，掌握第一手水情資訊。
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