快訊

返鄉注意！1月29日起前往金馬澎 快篩陰性才准行

春節走春求好運 指揮中心公布8大指引勿惹病毒上身

高屏洋蔥芒果已有病蟲害 農改場籲農友防範

中央社 / 屏東縣28日電

高屏地區芒果正值開花著果期；屏東洋蔥正值蔥球膨大期，高雄洋蔥進入採收階段。高雄區農業改良場表示，氣候因素，目前芒果和洋蔥有少數田間發生病蟲害，籲農友留意防範。

高雄區農業改良場新聞稿表示，最近調查，高屏地區的芒果正值開花著果期，目前因氣候乾燥，薊馬類害蟲密度有上升趨勢，籲農友留意田間密度，即時防範。

另外，農改場也特別呼籲，在陰雨高濕時，風勢較大的地區，應特別留意預防細菌性黑斑病，以避免幼果期受害，而大幅降低商品價值。

農改場表示，白粉病、炭疽病、細菌性黑斑病、芒果螟蛾、小黃薊馬、台灣花薊馬與芒果葉蟬等都是芒果開花著果期常見病蟲害。

除了芒果外，高屏地區冬季重要裡作的洋蔥，恆春半島栽培田區已陸續進入蔥球膨大期，高雄林園地區則已進入採收階段。

農改場表示，目前少數洋蔥田區有病害現蹤，且依中央氣象局預報，接下來仍有降雨可能，籲請農友審慎預防黃萎病、炭疽病及軟腐病等病害。

農改場指出，為避免病害蔓延造成損失，加強田間巡查工作，發病初期適時以核准用藥防治，如果已到採收期應避免使用化學藥劑，避免造成藥劑殘留疑慮。

芒果 農改場

延伸閱讀

高屏空汙紅害來襲！ 一張圖看懂未來3天空品狀況

高屏位處下風區PM2.5濃度高 9測站達紅色警示

澳網／17年努力不會太晚！ 柯妮特受訪滿滿洋蔥弄哭主持人

９公尺洋蔥溜滑梯！ 全國首座「洋蔥大福遊樂園」在世界最大土地公廟旁

相關新聞

疫情嚴峻 前鎮漁工未確實戴罩 恐成防疫破口

為防堵高雄港疫情侵入前鎮漁港產業，高雄市府陸續在前鎮漁港、小港臨海新村漁港及前鎮漁民服務中心設立社區篩檢站，並通知遠洋漁...

屏東推1鄉鎮1共融公園 南州、崁頂共融公園很環保

屏東縣政府推動1鄉鎮1共融公園，取代以往罐頭遊具及老舊公園，提供民眾優質公共空間並強化地區環境機能性，由縣環保局規畫的南...

3國營事業通過補助 林欽榮宣布4月局部開放壽山動物園

高雄壽山動物園去年起整建，4.5億元經費爆發國營事業及建商捐助爭議。高雄市副市長林欽榮今早準備象徵新年平安吉祥的水果到壽...

就業政策奏效 高市青年局：下半年青年失業率六都最低

高雄市青年就業、失業數據，屢屢成為議員關注焦點。高雄市青年局表示，依據行政院主計總處於1月22日所公布的統計，110年下...

「大港虎橋」橫跨愛河灣 燈會期間邀大家一起來過海

2022台灣燈會將在高雄登場，愛河灣搭起橫跨真愛碼頭與光榮碼頭、超過400公尺的「大港虎橋」，燈會期間邀高雄人一同過海。

屏東燈節燈飾屢遭破壞 縣府：保持合宜距離拍照更美麗

2022屏東燈節點燈開幕不到10天，卻傳出燈飾遭破壞、踩踏或燈材失竊情形，屏東縣政府傳播暨國際事務處今特別呼籲，請大家保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。