屏東推1鄉鎮1共融公園 南州、崁頂共融公園很環保

屏東縣政府推動1鄉鎮1共融公園，取代以往罐頭遊具及老舊公園，提供民眾優質公共空間並強化地區環境機能性，由縣環保局規畫的南州、崁頂環保共融公園，分別在南州運動公園及崁頂鄉圖書館旁土地，打造以環保星球、外星寶寶為主題的全齡共融特色遊戲場，今天舉行動工儀式，縣長潘孟安和地方人士一起祝禱工程圓滿，定暑假前完工啟用。

潘孟安說，跟國際接軌依循「聯合國兒童權利公約」，透過屏東縣公園管理自治條例修訂，成為全國首個將兒童表意入法的縣市，環保共融公園設計之初，在地方辦理工作坊讓小朋友參與遊戲、票選想要的遊具，前3名是溜滑梯、盪鞦韆、轉轉樂；讓兒童決定自己想要的遊具、尊重孩童表意權，屏東做到了，這2座公園以「環保」發想，融入小朋友的需求，打造為全台首座融入在地特色的環保共融公園。

環保局長顏幸苑說，環保主題共融公園共2座，歷經15次研商會議，南州設計以國內第一代資源回收桶「外星寶寶」，崁頂以太陽、月亮共同守護地球意涵的「環保星球」為主題遊具，遊具間以空中網橋、monkey bar、滑索、攀爬塊，增添探險樂趣；公園與周邊居民緊密相連，無論小孩、銀髮長輩、特殊需求的大人小孩都能一同玩樂，是享受遊戲樂趣與活力健康的好所在。