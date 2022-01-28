快訊

台中國泰世華大甲分行員工家屬確診 員工全居家隔離

黃曉明、Angelababy官宣離婚！6年婚擁1子畫下句點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3國營事業通過補助 林欽榮宣布4月局部開放壽山動物園

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市副市長林欽榮（左）致贈年禮給施工團隊，盼施工過程順利。記者徐白櫻／攝影
高市副市長林欽榮（左）致贈年禮給施工團隊，盼施工過程順利。記者徐白櫻／攝影

高雄壽山動物園去年起整建，4.5億元經費爆發國營事業及建商捐助爭議。高雄市副市長林欽榮今早準備象徵新年平安吉祥的水果到壽山替動物加菜，並預告施工進度超前，今年4月部分園區先完工啟用，三大國營事業的經費均獲得董事會同意，公私合作留下很好典範。

市府啟動「新動物園運動」整建工程，經費約5億，市府自籌5千萬，另接受中油、中鋼與台電三大國營事業6千萬至8千萬不等捐助。

今天是農曆年前最後上班日，林欽榮前往工區慰問施工團隊，致贈乖乖禮盒與春聯及小紅包祝福工作人員新春愉快，另送象徵平安吉祥的蘋果、橘子等類水果給動物群享用。施工簡報後林欽榮對於鋼構空橋、樹木保存、親水區域及獸舍咖啡等項工程進度十分滿意。

針對經費來源部分。林欽榮指出，施工進度總平均大概達40％，進度超前，讓他很放心，目前三大國營事業的經費分別都經過董事會同意，無論公私合作都是很好的典範，動物園是高雄人的回憶，市府心存感激。

林說，捐助程序光明磊落，國營事業與私人部門依據內容辦法來支持，進度都會完全公開，市府會節約運用5億預算好好進行，希望進度可以持續超前，如期完工。

林欽榮說，南半邊園區在今年4月會先開場，整體工程9月中完成，空橋最困難的144根柱子已經全數豎立起來，完成後寬2.5公尺、長度600公尺，坡度依據地勢起伏不一，施工過程沒有砍任何一棵樹木，完工後可在不同高度觀察動物生態，會成全台立體空橋的最大特色。

市府送來紅毛猩猩愛吃的水果，「咪咪」開心享受年菜大餐。記者徐白櫻／攝影
市府送來紅毛猩猩愛吃的水果，「咪咪」開心享受年菜大餐。記者徐白櫻／攝影
高市副市長林欽榮（右一）聽取施工簡報。記者徐白櫻／攝影
高市副市長林欽榮（右一）聽取施工簡報。記者徐白櫻／攝影
壽山動物園主任莊絢智（左）從林欽榮（右）手中接下水果，有些水果是動物平日較少吃到的品項。記者徐白櫻／攝影
壽山動物園主任莊絢智（左）從林欽榮（右）手中接下水果，有些水果是動物平日較少吃到的品項。記者徐白櫻／攝影

林欽榮 壽山動物園 中油

延伸閱讀

高市副市長林欽榮要求養工處 別讓路燈演成政治事件

高捷聯開專案辦公室揭牌 為千億自籌款找財源

愛河整治最後一哩路 高市草潭埤滯洪池工程開工

高雄衛武營聯開案預計引入180億資金 打造高雄藝術之丘

相關新聞

「大港虎橋」橫跨愛河灣 燈會期間邀大家一起來過海

2022台灣燈會將在高雄登場，愛河灣搭起橫跨真愛碼頭與光榮碼頭、超過400公尺的「大港虎橋」，燈會期間邀高雄人一同過海。

屏東推1鄉鎮1共融公園 南州、崁頂共融公園很環保

屏東縣政府推動1鄉鎮1共融公園，取代以往罐頭遊具及老舊公園，提供民眾優質公共空間並強化地區環境機能性，由縣環保局規畫的南...

3國營事業通過補助 林欽榮宣布4月局部開放壽山動物園

高雄壽山動物園去年起整建，4.5億元經費爆發國營事業及建商捐助爭議。高雄市副市長林欽榮今早準備象徵新年平安吉祥的水果到壽...

就業政策奏效 高市青年局：下半年青年失業率六都最低

高雄市青年就業、失業數據，屢屢成為議員關注焦點。高雄市青年局表示，依據行政院主計總處於1月22日所公布的統計，110年下...

屏東燈節燈飾屢遭破壞 縣府：保持合宜距離拍照更美麗

2022屏東燈節點燈開幕不到10天，卻傳出燈飾遭破壞、踩踏或燈材失竊情形，屏東縣政府傳播暨國際事務處今特別呼籲，請大家保...

高市副市長林欽榮要求養工處 別讓路燈演成政治事件

高雄鳳山地區路燈去年屢屢故障，被議員再三糾舉，高雄市副市長林欽榮向工務局養工處人員耳提面命，斷路器務必完全檢修，不能再讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。