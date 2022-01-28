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3國營事業通過補助 林欽榮宣布4月局部開放壽山動物園
高雄壽山動物園去年起整建，4.5億元經費爆發國營事業及建商捐助爭議。高雄市副市長林欽榮今早準備象徵新年平安吉祥的水果到壽山替動物加菜，並預告施工進度超前，今年4月部分園區先完工啟用，三大國營事業的經費均獲得董事會同意，公私合作留下很好典範。
市府啟動「新動物園運動」整建工程，經費約5億，市府自籌5千萬，另接受中油、中鋼與台電三大國營事業6千萬至8千萬不等捐助。
今天是農曆年前最後上班日，林欽榮前往工區慰問施工團隊，致贈乖乖禮盒與春聯及小紅包祝福工作人員新春愉快，另送象徵平安吉祥的蘋果、橘子等類水果給動物群享用。施工簡報後林欽榮對於鋼構空橋、樹木保存、親水區域及獸舍咖啡等項工程進度十分滿意。
針對經費來源部分。林欽榮指出，施工進度總平均大概達40％，進度超前，讓他很放心，目前三大國營事業的經費分別都經過董事會同意，無論公私合作都是很好的典範，動物園是高雄人的回憶，市府心存感激。
林說，捐助程序光明磊落，國營事業與私人部門依據內容辦法來支持，進度都會完全公開，市府會節約運用5億預算好好進行，希望進度可以持續超前，如期完工。
林欽榮說，南半邊園區在今年4月會先開場，整體工程9月中完成，空橋最困難的144根柱子已經全數豎立起來，完成後寬2.5公尺、長度600公尺，坡度依據地勢起伏不一，施工過程沒有砍任何一棵樹木，完工後可在不同高度觀察動物生態，會成全台立體空橋的最大特色。
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