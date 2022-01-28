就業政策奏效 高市青年局：下半年青年失業率六都最低
高雄市青年就業、失業數據，屢屢成為議員關注焦點。高雄市青年局表示，依據行政院主計總處於1月22日所公布的統計，110年下半年高雄市15至24歲青年失業率為9.1%，較110年上半年10.5%下降1.4%，不只從109年上半年高點13.9%一路「連三降」，更從一年半前的「六都最差」逆轉為「六都第一」。
青年局長張以理指出，高雄市中央青創貸款案件「破萬件」，介接總額突破台幣96億元，案件數與貸款金額皆為全國各縣市第一，並持續朝百億規模挺進，已帶動超過2萬個就業機會。青年在創業環境良好，又有青年就業補助等措施，青年失業率大幅改善，顯見高雄青年創、就業政策工具已陸續奏效，未來該局將持續精進各項作為，為青年打造更優質的創、就業環境。
高雄市副市長羅達生表示，市府團隊上任一年多，持續招商引進知名大廠、打造科技廊帶，帶動產業轉型，更以多元誘因吸引各地年輕人來到高雄就業與創業，讓青年充分了解高雄在地職缺與相關職涯發展，且在與中央聯手推動之青年就業補助催化下，不僅加速青年就業媒合成效，也盡可能降低疫情對本地就業市場之影響。
張以理也說，改善青年失業率是陳其邁市長交付青年局最重要任務之一，團隊全力以赴，一年半以來從輔導、媒合到補助等方面皆一應俱全，為青年「三箭齊發」，高雄能因此從最後一名到第一名，靠的是高雄青年共同的堅持與信念，也彰顯青年局作為市府服務青年單一窗口之功能，未來將持續努力，以創新思維協助青年就業。
青年局表示，根據財團法人中小企業信用保證基金提供的資料，截至本月26日，高雄市青創業者申請中央青創貸款案件數已達1萬940件，核貸金額台幣96億1119萬元，兩項數據皆為全國各縣市第一，距離「百億青創城市」目標愈來愈近，代表高雄市青創量能仍持續成長，資金需求依然強勁，再根據經濟部統計數據回推，每件創業案例平均能創造2.19個就業機會前提下，高雄業已帶動超過2萬個就業機會。
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