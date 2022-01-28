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「大港虎橋」橫跨愛河灣 燈會期間邀大家一起來過海

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
大港虎橋開通前，高市府邀鼓山地嶽殿吉勝堂八家將在海風廣場佈陣除煞。圖／高市文化局提供
大港虎橋開通前，高市府邀鼓山地嶽殿吉勝堂八家將在海風廣場佈陣除煞。圖／高市文化局提供

2022台灣燈會將在高雄登場，愛河灣搭起橫跨真愛碼頭與光榮碼頭、超過400公尺的「大港虎橋」，燈會期間邀高雄人一同過海。

高雄市文化局昨特別恭請鹽埕北野町溫府王爺先行登橋為大港虎橋除煞祈福，局長王文翠指大港虎橋是繼跨百光年海上舞台後，另項高雄獨有特色。去年高雄人首次站到海中央，以各種視角環視整座海灣，今年將用自己的雙腳，跨過自己的海。

大港虎橋在高雄市造船技師公會指導下，召集造船經驗豐富的師傅們，將平時用於水庫與湖泊清淤工程的平台串接而成。王文翠說，由於燈會結束後，高雄流行音樂中心旁的遊艇碼頭即將動工，因此這是大家第一次，也是最後一次跨越愛河灣的機會，空前絕後。

大港虎橋在燈會期間每日開放30梯次，以20分鐘為一梯次，每梯次人數上限為600人，採實名預約制登橋，每名預約者至多可3人同行（含預約者本人）。每天有三個時段場次，分別是下午2點至6點的「水影粼粼」場；下午6點至晚上11點的「光彩奪目」場；晚上11點至12點的「星光靜謐」場，讓民眾能夠在愛河灣正中央欣賞不同風貌的燈會樣貌。

民眾可運用高市府「燈會智慧防疫平台」，預約登上「大港虎橋」。

大港虎橋開通前，先請溫王爺率祈福隊伍為大港虎橋平安祈福，祝燈會圓滿順利。圖／高市文化局提供
大港虎橋開通前，先請溫王爺率祈福隊伍為大港虎橋平安祈福，祝燈會圓滿順利。圖／高市文化局提供
大港虎橋開通前，高市府邀鼓山地嶽殿吉勝堂八家將在海風廣場佈陣除煞。圖／高市文化局提供
大港虎橋開通前，高市府邀鼓山地嶽殿吉勝堂八家將在海風廣場佈陣除煞。圖／高市文化局提供

台灣燈會 愛河 碼頭

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