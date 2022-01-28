屏東燈節燈飾屢遭破壞 縣府：保持合宜距離拍照更美麗

2022屏東燈節點燈開幕不到10天，卻傳出燈飾遭破壞、踩踏或燈材失竊情形，屏東縣政府傳播暨國際事務處今特別呼籲，請大家保持合適的觀賞及拍照距離，切勿觸碰燈飾並維護環境整潔，讓更多人可以看到絢麗的燈景。

屏東燈節今年分為縣民公園、萬年溪及勝利星村三大燈區，除了靜態燈飾，還有動態燈飾展出，包括縣民公園主燈「摺紙生花」、復興公園「水舞燈光秀」、萬年溪畔「夢想升空」，增添賞燈樂趣，從1月21日正式點燈後，每晚都吸引許多民眾前往賞燈。

傳播處指出，以往燈飾僅布置在萬年溪河道內，但經常接到民眾反映無法近距離拍到美照，因此今年燈飾擴展至復興公園及萬年公園，甚至延伸到萬年溪景觀橋上，讓民眾可以拍攝更多網美照片。但近來卻發現燈飾遭到破壞，例如復興公園的球狀燈飾被偷走外殼，景觀橋的燈海隧道支柱被撞歪、電線扯斷等，非常可惜。

傳播處已請廠商加緊搶修，並請警方協助加強巡邏。傳播處表示，屏東燈節將點亮至2月28日，展期長達一個多月，希望大家發揮公德心，共同愛惜燈飾，讓活動能夠順利進行。