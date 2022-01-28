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高市副市長林欽榮要求養工處 別讓路燈演成政治事件

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市工務局推路燈E化，借重智慧科技建置監控地圖，一發生故障，可即時維修。記者王昭月／攝影
高雄市工務局推路燈E化，借重智慧科技建置監控地圖，一發生故障，可即時維修。記者王昭月／攝影

高雄鳳山地區路燈去年屢屢故障，被議員再三糾舉，高雄市副市長林欽榮向工務局養工處人員耳提面命，斷路器務必完全檢修，不能再讓路燈問題演成政治事件，一降雨就漏電，甚或電死人，「發生一次就差不多快掛了，不容再發生」。

高雄市養工處路燈科編制12人，需管全市25萬盞路燈，治理難度高，為此結合台達電、神通等民間企業推動路燈E化系統，藉由智慧科技排除路燈檢修問題。

林欽榮表示，一個高雄市等於1個新北市加2個台北市，路燈多達25萬盞，維修不易，且工程界面，部分屬台電，市府，該是市府的就要承認，「路燈問題不解決，發生政治事件就不好」。

高雄市約有25萬盞路燈，過去一發生故障，多靠民眾打電話向1999反映，再由養工處派工維修。以往完修時間平均48小時以上，成立維修通報中心並推動路燈E化後，已降到24小時內，林欽榮認為能壓縮到12小時更好。

「路燈其實跟政治牽涉太有關」，林欽榮說，某些議員特別喜歡找這個議題切入，若是我們不對，就要承認，且絕不能再發生任可事，現代化公民，應該享受絕對安全的路燈，不要一降雨就漏電甚或電死人，市府堪不起。

林欽榮要求漏電斷路器檢修做到一個程度就宣布，市府不能經常處於「挨打」狀態。養工處長林志東表示，鳳山區456個開關箱，2月底會全部換完。

因應春節到來，為維持民眾夜行安全，高市養工處表示會隨時待命，確保春節期間照亮民眾回家的每一哩路。目前高雄路燈E化系統已建置路燈數位資料庫，結合GIS地理資訊定位呈現監控戰略地圖，遇上路燈故障，市府人員透過電腦或手機、平板等行動裝置就能得知資訊，協力廠商也能規畫最快速的維修路徑。

高雄市副市長林欽榮要求養工處，絕不能讓路燈問題演成政治事件。記者王昭月／攝影
高雄市副市長林欽榮要求養工處，絕不能讓路燈問題演成政治事件。記者王昭月／攝影

林欽榮 高雄市

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