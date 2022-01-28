屏東中央市場、民族夜市力抗疫情 刷行動支付送口罩

為抗Omicron，屏東市金泉里辦公室、平和里辦公室、屏東市攤販協會與屏東市中央商圈發展協會連手今天中午12點到傍晚6點，同步在金泉里與平和里辦公室，舉辦刷行動支付送正版偶像明星口罩與衛生紙活動，各里辦公室口罩與衛生紙共限量3600份，送完為止。

數位轉型顧問黃耀寬說，屏東市中央市場與民族夜市，已有75家店提供行動支付，更有70家店提供兩種行動支付，分別餐飲34間、衣飾15間、文創3間、百貨9間、美容美髮9間。

黃耀寬說，可憑當日刷這75家店的行動支付消費記錄，隨機兌換一份偶像明星口罩或衛生紙，各里辦公室各限量3600份，送完為止，呼籲鄉親與旅客，使用行動支付，避免碰觸鈔票或銅板。

屏東市中央市場已有45家店擁有兩種行動支付，平和里里長伍靜華說，中央市場與民族夜市每逢農曆新年，都是縣民與返鄉遊子逛街首選，傳統市場提供行動支付，可降低接觸感染。

民族夜市有25家店擁有兩種行動支付，金泉里里長莊美香說，民族夜市與中央市場緊鄰屏東火車站，是縣民日常，非常感謝經濟部、屏東縣政府與屏東市公所，讓鄉親與遊客，在疫情期間願意進入傳統市場消費。

屏東市攤販協會理事長陳基富分析，根據金管會銀行局資料，電子支付帳戶總使用者人數，2020年1月底約726萬人，而2021年10月底已有1,523萬人，歡迎國人到屏東體驗無現金美好生活。