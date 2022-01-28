屏東中央市場、民族夜市力抗疫情 刷行動支付送口罩
為抗Omicron，屏東市金泉里辦公室、平和里辦公室、屏東市攤販協會與屏東市中央商圈發展協會連手今天中午12點到傍晚6點，同步在金泉里與平和里辦公室，舉辦刷行動支付送正版偶像明星口罩與衛生紙活動，各里辦公室口罩與衛生紙共限量3600份，送完為止。
數位轉型顧問黃耀寬說，屏東市中央市場與民族夜市，已有75家店提供行動支付，更有70家店提供兩種行動支付，分別餐飲34間、衣飾15間、文創3間、百貨9間、美容美髮9間。
黃耀寬說，可憑當日刷這75家店的行動支付消費記錄，隨機兌換一份偶像明星口罩或衛生紙，各里辦公室各限量3600份，送完為止，呼籲鄉親與旅客，使用行動支付，避免碰觸鈔票或銅板。
屏東市中央市場已有45家店擁有兩種行動支付，平和里里長伍靜華說，中央市場與民族夜市每逢農曆新年，都是縣民與返鄉遊子逛街首選，傳統市場提供行動支付，可降低接觸感染。
民族夜市有25家店擁有兩種行動支付，金泉里里長莊美香說，民族夜市與中央市場緊鄰屏東火車站，是縣民日常，非常感謝經濟部、屏東縣政府與屏東市公所，讓鄉親與遊客，在疫情期間願意進入傳統市場消費。
屏東市攤販協會理事長陳基富分析，根據金管會銀行局資料，電子支付帳戶總使用者人數，2020年1月底約726萬人，而2021年10月底已有1,523萬人，歡迎國人到屏東體驗無現金美好生活。
由經濟部中小企業處委託中華民國資訊軟體協會執行，並由臺灣獨角獸創意有限公司輔導屏東夜市與中央市場擁有兩種行動支付業者已達70家，今由店家們秉持數位共好精神，推廣行動支付抗疫格具意義。
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