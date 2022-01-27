不畏疫情金門國際版畫展登場 國內外大師作品齊聚展出

原定去年舉辦的「金門國際版畫展」，因為新冠疫情延宕到今天舉行，邀集美國、加拿大、俄羅斯等13國創作者，共180件版畫創作作品展出，展期至3月1日，除台灣現代版畫之父廖修平等人創作，近年致力版畫創作知名藝人翁倩玉與白嘉莉的作品也在展出之列。

開幕典禮下午在金門縣文化局舉辦，首先由長笛林姿瑩、DJODd、打擊吳沛奕、歌者余磊、聲音技術林洸毅為金門國際版畫節拉開序幕，他們創作一首「浯島特調」樂曲，還利用金門高粱酒瓶作為打擊樂器，將古希臘時期的飲酒歌重現，讓在場來賓驚豔不已。

這次展覽的亮點，還有長年旅居日本的藝人翁倩玉與知名藝人白嘉莉也共襄盛舉，據了解，翁倩玉靠著過人的毅力與決心，讓日本國寶棟方志功弟子井上勝江，破例收藝人為徒，靠作品獲得日本美術展西畫類特選大獎，此次展出的《華堂初夏》不論是在畫面構圖，或是色彩的搭配上，透露出溫暖且撫慰人心的氛圍，更是翁倩玉版畫作品的經典之作。

副縣長李增財致詞時指出，在新冠疫情肆虐的時期，金門縣文化局和中華民國版畫學會合作，策畫此次「版繹時代-2022金門國際版畫展」，排除重重困難，邀集了美國，加拿大，日本，韓國，泰國，印度，孟加拉，俄羅斯，法國，澳洲，馬來西亞等13個國家近180位藝術家的作品齊聚展出，相當難能可貴。展出作品包含國内外藝術家，橫跨老中青年齡層，風格從古典到當代，十分多元，對於金門的藝文活動增色不少，也藉此提升金門的國際能見度。

文化局長許績鑫表示，金門國際版畫展開幕有三重意義，首先，這是在國內首展，金門是第一站，其次，這次的展覽有很多金門元素被納入，意義深遠，最後是在疫情時節能夠不出國就能欣賞國際版畫展，這對鄉親來說是一件很幸福的事。