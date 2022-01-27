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不畏疫情金門國際版畫展登場 國內外大師作品齊聚展出

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門副縣長李增財與金門縣文化局長許績鑫駐足欣賞藝人翁倩玉作品《華堂初夏》，大讚是經典之作。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李增財與金門縣文化局長許績鑫駐足欣賞藝人翁倩玉作品《華堂初夏》，大讚是經典之作。記者蔡家蓁／攝影

原定去年舉辦的「金門國際版畫展」，因為新冠疫情延宕到今天舉行，邀集美國、加拿大、俄羅斯等13國創作者，共180件版畫創作作品展出，展期至3月1日，除台灣現代版畫之父廖修平等人創作，近年致力版畫創作知名藝人翁倩玉與白嘉莉的作品也在展出之列。

開幕典禮下午在金門縣文化局舉辦，首先由長笛林姿瑩、DJODd、打擊吳沛奕、歌者余磊、聲音技術林洸毅為金門國際版畫節拉開序幕，他們創作一首「浯島特調」樂曲，還利用金門高粱酒瓶作為打擊樂器，將古希臘時期的飲酒歌重現，讓在場來賓驚豔不已。

這次展覽的亮點，還有長年旅居日本的藝人翁倩玉與知名藝人白嘉莉也共襄盛舉，據了解，翁倩玉靠著過人的毅力與決心，讓日本國寶棟方志功弟子井上勝江，破例收藝人為徒，靠作品獲得日本美術展西畫類特選大獎，此次展出的《華堂初夏》不論是在畫面構圖，或是色彩的搭配上，透露出溫暖且撫慰人心的氛圍，更是翁倩玉版畫作品的經典之作。

副縣長李增財致詞時指出，在新冠疫情肆虐的時期，金門縣文化局和中華民國版畫學會合作，策畫此次「版繹時代-2022金門國際版畫展」，排除重重困難，邀集了美國，加拿大，日本，韓國，泰國，印度，孟加拉，俄羅斯，法國，澳洲，馬來西亞等13個國家近180位藝術家的作品齊聚展出，相當難能可貴。展出作品包含國内外藝術家，橫跨老中青年齡層，風格從古典到當代，十分多元，對於金門的藝文活動增色不少，也藉此提升金門的國際能見度。

文化局長許績鑫表示，金門國際版畫展開幕有三重意義，首先，這是在國內首展，金門是第一站，其次，這次的展覽有很多金門元素被納入，意義深遠，最後是在疫情時節能夠不出國就能欣賞國際版畫展，這對鄉親來說是一件很幸福的事。

「金門國際版畫展」今天在金門縣文化局舉辦開幕典禮，安排長笛林姿瑩、DJODd、打擊吳沛奕、歌者余磊、聲音技術林洸毅等人精彩演出，為金門國際版畫節拉開序幕。記者蔡家蓁／攝影
「金門國際版畫展」今天在金門縣文化局舉辦開幕典禮，安排長笛林姿瑩、DJODd、打擊吳沛奕、歌者余磊、聲音技術林洸毅等人精彩演出，為金門國際版畫節拉開序幕。記者蔡家蓁／攝影
國內首展「金門國際版畫展」登場，吸引不少民眾到場欣賞。記者蔡家蓁／攝影
國內首展「金門國際版畫展」登場，吸引不少民眾到場欣賞。記者蔡家蓁／攝影

金門 日本 疫情

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