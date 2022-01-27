【即時短評】1人染疫餐廳全員隔離 陳其邁大砲打小鳥

高雄赤鬼牛排22日出現染疫者足跡，高雄市政府採取不分青紅皂白統統予以隔離的作法，雖然出發點是為了防疫，但不無侵犯人權之虞，市長陳其邁說「沒人想當壞人」，但毫無界線限制民眾自由，即已先為惡。

高雄市鳳山一處大樓去年6月29日亦曾爆發群聚感染，累計有5人染疫，100多名住戶都被迫移到防疫旅館檢疫隔離，當時疫情嚴峻，正處於三級防疫，且全民疫苗注射率尚不高，肺炎致死率亦較高階段，或許市府依傳染病防治法採取最嚴厲的隔離措施，可說得過去。

但以如今疫情尚屬二級，且全民疫民注射率已提高下，餐廳只出現1名病例，就要餐廳員工加客人66人必須隔離，令人思考措施似已過嚴。

依大法官解釋：「曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得由該管主管機關予以留驗；必要時，得令遷入指定之處所檢查，或施行預防接種等必要之處置。」其中關鍵在於何謂「必要時」，也就是執行法令者必須拿捏最恰當的分寸，在防疫與維護民眾人身自由間取得平衡點；若是毫不考慮人身自由，採取一律隔離的作法，則可能違反比例原則，淪為「拿大砲打小鳥」。

陳其邁說得好，沒有人想當壞人，但市民也沒有人想染疫。在餐廳業者實聯制做得很好，所有員工都謹守戴好口罩、勤消毒之下，顯示這家餐廳並非不願意配合防疫，且經PCR檢測，目前都是陰性，何以有一定得隔離14天之必要？

中央沒有這麼嚴的規定，桃園疫情更為嚴重，都未見採取這麼嚴厲措施，而且尚有可令餐廳員工和客人自我居家隔離可以選擇下，高雄市府是否還有一律隔離14天的必要，恐怕應再多多思量。