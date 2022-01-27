感恩榮民畢生奉獻 前副參謀總長潘進隆號召向榮民拜年
為了讓過去保家衛國的老榮民感受春節團圓氣氛，前副參謀總長潘進隆號召一群企業界包括康如意醫療器材公司、維義企業公司與海軍司令部、陸戰隊指揮部等單位，在春節前夕舉辦「陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，除了致贈紅包外，還準備了包括口罩、酒精等防疫物資，還有方師傅手工餅乾等營養品，讓榮民爺爺感覺好溫馨，企業家們也遵照防疫規定，向榮民伯伯拱手寒暄，提醒天冷要注意保暖，展現不忘初心的大愛，也以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。
此外位於高雄的萬潤慈善基金會關懷地方學子不間斷，八年來持續捐贈愛心年菜，新春將近今年準備266份價值2200元年菜，贈送給路竹、岡山等地的學子們，希望大家一起過個好年。1996年創立的萬潤科技公司，盧鏡來董事長覺得取之於社會應該回饋於社會，在2006年成立真善美教育基金會，致力於讓愛分享出去的事業、2010年更成立萬潤慈善基金會，每年由公司提撥部分盈餘作為推廣愛心關懷之用。希望孩子們和家人能夠好好吃頓豐盛年菜，開心過年。基金會於是開始和超商合作，由學校老師協助提出，只要資格符合的學生，就可以獲得愛心年菜一份，至今8 年來從未間斷。
隨著年前確診人數增加，各業者紛紛自主提高防疫規範，南部一家清潔業者祭出「居家清潔版」防疫護照，讓客戶能再知悉管家的疫苗施打狀況，為服務再上一道安心鎖，也照顧管家能夠在疫情下能夠維持穩定工作。
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