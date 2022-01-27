快訊

詹雅雯發病至今暴瘦11公斤 右半身麻痺、行走要人攙扶

感染源不明！桃園確診女北市足跡曝光 曾搭捷運、赴西門町餐館

感恩榮民畢生奉獻 前副參謀總長潘進隆號召向榮民拜年

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
前副參謀總長潘進隆（左四）號召一群企業界等單位，在春節前夕舉辦「陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，致贈紅包及防疫物資，讓榮民爺爺感覺好溫馨。圖／潘進隆提供
前副參謀總長潘進隆（左四）號召一群企業界等單位，在春節前夕舉辦「陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，致贈紅包及防疫物資，讓榮民爺爺感覺好溫馨。圖／潘進隆提供

為了讓過去保家衛國的老榮民感受春節團圓氣氛，前副參謀總長潘進隆號召一群企業界包括康如意醫療器材公司、維義企業公司與海軍司令部、陸戰隊指揮部等單位，在春節前夕舉辦「陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，除了致贈紅包外，還準備了包括口罩、酒精等防疫物資，還有方師傅手工餅乾等營養品，讓榮民爺爺感覺好溫馨，企業家們也遵照防疫規定，向榮民伯伯拱手寒暄，提醒天冷要注意保暖，展現不忘初心的大愛，也以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。

此外位於高雄的萬潤慈善基金會關懷地方學子不間斷，八年來持續捐贈愛心年菜，新春將近今年準備266份價值2200元年菜，贈送給路竹、岡山等地的學子們，希望大家一起過個好年。1996年創立的萬潤科技公司，盧鏡來董事長覺得取之於社會應該回饋於社會，在2006年成立真善美教育基金會，致力於讓愛分享出去的事業、2010年更成立萬潤慈善基金會，每年由公司提撥部分盈餘作為推廣愛心關懷之用。希望孩子們和家人能夠好好吃頓豐盛年菜，開心過年。基金會於是開始和超商合作，由學校老師協助提出，只要資格符合的學生，就可以獲得愛心年菜一份，至今8 年來從未間斷。

隨著年前確診人數增加，各業者紛紛自主提高防疫規範，南部一家清潔業者祭出「居家清潔版」防疫護照，讓客戶能再知悉管家的疫苗施打狀況，為服務再上一道安心鎖，也照顧管家能夠在疫情下能夠維持穩定工作。

位於高雄的萬潤慈善基金會關懷地方學子不間斷，八年來持續捐贈愛心年菜，新春將近今年準備266份價值2200元年菜，贈送給路竹、岡山等地的學子們，希望大家一起過個好年。圖／萬潤慈善基金會提供
位於高雄的萬潤慈善基金會關懷地方學子不間斷，八年來持續捐贈愛心年菜，新春將近今年準備266份價值2200元年菜，贈送給路竹、岡山等地的學子們，希望大家一起過個好年。圖／萬潤慈善基金會提供

榮民 年菜 愛心

延伸閱讀

雙溪高中家長會長組供餐團 助弱勢生圍爐年夜飯

年菜紅包送愛弱勢十周年 翁章梁：以善心循環溫暖嘉義

趙天麟率「高雄正能量」四新人推薦高雄特色年菜

別怕年菜吃不完！ 國健署傳授5大技巧改造剩食

相關新聞

提高防疫！高雄碼頭修造船廠強休11天 受影響勞工可申請津貼

高雄市今天新增8例確診個案，主要風險仍在高雄港碼頭與鄰近的修造船廠。為提高高雄港防疫等級，市長陳其邁今天下午在防疫會後記...

高捷29日起停售單程票 燈會結束視疫情調整

近日高雄確診個案延燒，目前本土個案已達69例，讓農曆春節、台灣燈會都如臨大敵，提高防疫規範。高雄捷運公司今宣布，從29日...

高捷聯開專案辦公室揭牌 為千億自籌款找財源

高雄市軌道建設四線齊發，捷運黃線、小港林園延伸線、岡山路竹延伸線及輕軌二階工程同時推進，市府自籌總經費高達千億元，為增加...

屏中區首座旗艦版遊戲場 6.35公頃 潮好玩幸福村試營運

屏東縣府打造「潮好玩幸福村」原名是潮州社福園區，腹地達6.35公頃，位於潮州鎮前身是忠誠營區，擁有百年歷史，縣府除保留園...

高雄春節各醫院門、急診時間微調 就醫看這裡

農曆春節將到，高雄各大醫院因應春節假期，多數門診調整時間，民眾就醫宜多注意，慢性病患盡早在過年前領藥。

湖內、茄萣都市計畫 高市都發局預計年後通盤檢討

行政院「大南方、大發展南臺灣發展計畫」規畫在高雄打造「S」科技廊帶，高市府由岡山、路竹逐步往北辦理各行政區都市計畫檢討，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。