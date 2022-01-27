高捷29日起停售單程票 燈會結束視疫情調整

近日高雄確診個案延燒，目前本土個案已達69例，讓農曆春節、台灣燈會都如臨大敵，提高防疫規範。高雄捷運公司今宣布，從29日起至2月28日，捷運車站內全面暫停販售單程票，降低燈會期間搭乘捷運的接觸狀況，燈會結束後將視疫情狀況調整。

春節期間輕軌將以假日營運班距運行，大年初一（2/1）至大年初六（2/6）延長營運至晚上11點，中午12點起加密班距最短10分鐘一班車，另視人潮派發加班車或區間車（籬仔內-哈瑪星）。捷運尖峰時刻最密班距4分鐘一班，也會視人潮加密班距。

由於春節及燈會期間，燈會會場周邊不提供汽車停車場，建議民眾多利用捷運大寮、獅甲、青埔站及輕軌夢時代站旁的「10場燈會停車場」停車，再步行轉乘捷運或輕軌至各會場。

高捷公司今年新春推出全台首輛「高捷少女x貓咪大戰爭」輕軌彩繪列車，至4月5日民眾將有機會看到，輕軌列車有化身為車掌的貓咪及高捷少女。另也打造捷運O1西子灣站拍照區，以高雄最新景點大港橋、彩虹地景及高雄流行音樂中心等主題，另有限定款拍貼機及姓名貼。

高捷O1西子灣、O5/R10美麗島、O7文化中心、R6凱旋、R9中央公園等5站也有遊戲限定合作關卡連動，推出高捷少女們跟貓咪的6款限定紀念章（美麗島站有2個章），完成集章任務就可到R11高雄車站商品館兌換《貓咪大戰爭》遊戲豪華好禮，高捷也加碼1500份限量聯名「手機好好架」送給完成任務民眾。