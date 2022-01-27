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提高防疫！高雄碼頭修造船廠強休11天 受影響勞工可申請津貼
高雄市今天新增8例確診個案，主要風險仍在高雄港碼頭與鄰近的修造船廠。為提高高雄港防疫等級，市長陳其邁今天下午在防疫會後記者會宣布，高雄港一帶的修造船廠提早一天放假、延後一天上班，1月28日到2月7日，修造船廠暫停維修船舶，年後要取得PCR陰性證才能上班，前後兩個工作天受影響勞工，單日可領1000元補償津貼。
陳其邁指出，針對風險分級管理部分，前鎮、小港碼頭及旗津修造船廠，1月28日到2月7日暫停維修船舶，提早一天放假、延後一天上班，春節相關工作場所，包商及工程行人員都以簡訊通知，配合防疫措施工作若受影響，會發函請公司針對這兩天受影響的勞工朋友，市府每天發1000元補償津貼，8日上班須取得24小時內的PCR陰性證明。
此外，1月28、29兩天，中島商港區，旗津修造船廠接觸風險人員會收到細胞簡訊，25日、28日各一次PCR篩檢，對風險高的熱區分析病毒散播狀況，利用春節11天停工當冷卻期；這些措施同步與港務公司對廠商進行規範，希能把可能的感染源一次清除，過年期間，旗津社區篩檢站會在1月28及29日做PCR篩檢，另外旗津醫院可替有疑慮民眾進行社區採檢，採檢站繼續運作。
陳其邁說，高雄從新光輪群聚感染至今，Omicron的特性是來得特別快，感染後第2、3天有傳染力，目前臨床觀察都是輕症或沒症狀，過年期間病毒可能進入社區，目前社區傳播風險非常低，大家可以放心，但仍拜託過年做好社區防疫。
陳其邁說，他昨天到天后宮廟口，透過廣播向居民表達感謝，「旗津是高雄人熱愛的地方，大家也會跟旗津人站在一起」，過年前防疫清過一輪，大家可稍放心，過年人與人，家庭聚會較多群聚風險仍要管控好，包括餐廳及活動聚會，都會遵守防疫規定。
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