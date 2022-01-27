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高捷聯開專案辦公室揭牌 為千億自籌款找財源

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄捷運聯合開發專案辦公室今天舉辦啟用揭牌儀式，目前編制21人。記者林巧璉／攝影
高雄捷運聯合開發專案辦公室今天舉辦啟用揭牌儀式，目前編制21人。記者林巧璉／攝影

高雄市軌道建設四線齊發，捷運黃線、小港林園延伸線、岡山路竹延伸線及輕軌二階工程同時推進，市府自籌總經費高達千億元，為增加財源，高市成立「高雄捷運聯合開發專案辦公室」，今舉辦揭牌儀式。副市長林欽榮說，未來高雄的發展將沿著捷運沿線遍地開花，高雄的聯開將與捷運建設同步展開，捷運蓋好，開發案也就同時完成。

林欽榮指出，目前高雄四線齊發，在10年內需支應捷運局2300億建設經費，其中1300億已有中央協助，市府還需自籌1000多億，這部分的錢除了從票箱收入等自籌款外，非自籌就是要靠TOD（大眾運輸導向型發展）捷運聯開來努力。

林欽榮說，北市聯合開發處有80人編制，但過去高捷局完全沒有，現在專案辦公室負責人為捷運局副局長吳嘉昌，雖只有21人編制，分別從都發局、地政局、捷運局等單位跨局處的整合。另也有法律、財務、工程等外部資源協助，透過大家的努力一定能把捷運財政養大、養穩。

高捷上路14年，首宗高捷聯開案去年才啟動，橘線O4站去年完成簽約，開發商為麗寶集團名軒開發。市府去年也針對岡山路竹延伸線的 RK1站進行招商，今年3月橘線衛武營站也將公告招商資訊。捷運局盤點全市捷運、輕軌車站條件，挑選40餘處具開發潛力基地，逐步啟動聯開案。

捷運局表示，結合捷運場站開發是符合TOD都市發展趨勢的策略，可兼顧市府財政收益和地方發展需求、不動產市場供給和地方建設等公益性。專案辦公室可讓潛在廠商、個人有更透明、公開的討論環境，更有效率推動公私協力的聯開案。

高雄捷運聯合開發專案辦公室今天舉辦啟用揭牌儀式，副市長林欽榮（左三）等人出席。。記者林巧璉／攝影
高雄捷運聯合開發專案辦公室今天舉辦啟用揭牌儀式，副市長林欽榮（左三）等人出席。。記者林巧璉／攝影
高雄捷運聯合開發專案辦公室今天舉辦啟用揭牌儀式，副市長林欽榮（右四）等人出席。記者林巧璉／攝影
高雄捷運聯合開發專案辦公室今天舉辦啟用揭牌儀式，副市長林欽榮（右四）等人出席。記者林巧璉／攝影

捷運 高捷 林欽榮

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