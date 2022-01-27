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發展科技S廊帶 高市年後啟動湖內茄萣都計檢討

中央社 / 高雄27日電

高市府配合中央推動「大南方計畫」，打造南部S廊帶科技走廊，將逐步由岡山、路竹往北辦理各行政區都市計畫檢討，預計年後啟動湖內區與茄萣區的都市計畫通盤檢討作業。

高雄市政府都市發展局今天新聞稿表示，配合行政院「大南方、大發展南台灣發展計畫」，打造S廊帶科技走廊，市府逐步由岡山、路竹往北辦理各行政區都市計畫檢討，預計年後啟動湖內區與茄萣區的都市計畫通盤檢討，並辦理公開徵詢意見。

都發局長吳文彥說，第1波已在去年8月啟動岡山、路竹的都市計畫檢討作為，接下來將啟動湖內、茄萣檢討，並透過4個行政區通盤檢討，可望為北高雄注入新的發展動能，並提升產業、生活環境及帶動人口成長。

都發局都市規劃科表示，這次都市計畫檢討是依都市計畫法第26條規定，視發展情況與需要進行必要變更，檢討範圍包括茄萣都市計畫、興達港漁業特定區計畫、湖內都市計畫及湖內（大湖地區）都市計畫等計畫區。

都發局指出，這次通盤檢討地區屬高雄市國土計畫「一核雙心三軸」中的產業升級軸及海洋產業軸，肩負高雄高科技及傳統產業升級發展的重要軸承。

近年來興達港海洋科技產業創新專區、橋頭科學園區、捷運岡山路竹延伸線、增設岡山第2交流道等重大建設也持續投入，未來也將與台南生活圈的捷運公路網絡連結，從地方到中央全力聚焦北高雄發展。

都市計畫 岡山 捷運

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