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愛河整治最後一哩路 高市草潭埤滯洪池工程開工

中央社 / 高雄27日電

高雄市「第100期市地重劃區暨草潭埤滯洪池」工程今天開工，市府表示，這是愛河整治最後一哩路，預計2年後完工，將設可蓄水7.5萬噸滯洪池，並有約10.3公頃開發住宅區用地。

高雄市「第100期市地重劃區暨草潭埤滯洪池」工程今天舉行動土典禮。高雄市副市長林欽榮主持典禮並致詞表示，這是愛河整治的最後一哩路，預計2年後重劃工程完工後，將設置為具調控設施的大型滯洪池。

林欽榮說明，這塊重劃區位於仁武區草潭埤區域，屬愛河源頭，原有天然埤塘陸續被填平，導致滯洪及調節水量功能逐漸喪失，因此將在區內設置一處大型滯洪池用地，以減緩愛河流域淹水機率。

林欽榮也說，仁武區是半導體S型廊帶一部分，很需要土地進行安家計畫，透過這次中央地方合作、市府跨局處合作，將市地重劃，及道路、側溝、路燈、號誌、電力、電信、自來水、瓦斯等基礎公共設施一次建設到位，將讓這塊基地成為仁武區主要核心發展區域。

高雄市政府地政局長陳冠福說明，整個重劃區開發後將有近半土地用於公共設施，並希望透過排水工程與滯洪池建設，解決八卦寮地區排水問題。水利局長蔡長展則說明，未來滯洪池的滯洪量可達7.5萬噸，且場域將是民眾可以活動的大型公園，也會有兒童可以玩耍的特色遊戲場。

根據市府地政局資料，這塊重劃區位於本市都市計畫「擴大及變更澄清湖特定區計畫（第三次通盤檢討）案」內，包含草潭埤周遭範圍，面積約20.95公頃，依經濟部水利署核定「八卦寮地區排水系統－北屋排水治理計畫」的治理計畫，及內政部都委會民國103年審竣草潭埤地區之檢討變更並規定以重劃方式辦理。

地政局並表示，重劃後可取得公園、綠地、綠兼河道、道路、道兼河道、河道及滯洪池用地等公共設施面積約10.5公頃，開發住宅區用地面積約10.3公頃。

滯洪池 重劃區 愛河

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