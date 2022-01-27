趙天麟率「高雄正能量」四新人推薦高雄特色年菜

受疫情影響，有意參選的新人曝光機率降低，高雄市民進黨「高雄正能量」林志誠、鄧巧佩、黃雍秀、李庭慧四位市議員擬參選人準備選區在地特色食材，今早在鳳山黃埔眷村自煮防疫年菜，立委暨高雄市黨部主委趙天麟到場品嘗，合祝高雄市民在農曆春節天天吃好料，開心迎接幸福虎年到來。

大旗美區李庭慧推薦客家鹹豬肉、野蓮及橙蜜番茄，餐後還有清爽解膩的香蕉清冰。大岡山區林志誠力薦久負盛名的岡山羊肉爐及道地炒羊雜，香氣濃郁的羊肉爐簡單加熱後加入各式配料，另沾岡山眷村的豆瓣醬享用羊肉爐。

前金、新興、苓雅區鄧巧佩準備知名的「鄧師傅」豬腳，簡單擺盤後即可上桌，取其團狀外型蘊含「闔家團圓」的吉祥寓意；前鎮、小港區黃雍琇則選用前鎮漁港的新鮮漁獲，精心製作一道清蒸鮮魚，象徵新的一年「從年頭好到年尾」。