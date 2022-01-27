快訊

直播／今增本土+21例、境外43例 境外陽性率4.07%

高鐵延伸宜蘭站址選定「折衷案」！交通部：年後啟動環評

濃霧擴散條件差影響空品 高市啟動應變措施

中央社 / 高雄27日電

高雄近日空氣品質不佳，市府環保局啟動應變措施，要求興達電廠2部機組停機、2部機組降低發電負載，轄內35家大型工廠等業者降載減排，並加強夜間道路洗掃，減少揚塵。

環保署昨天和今天均針對高屏地區發布空品紅色警示，高雄市政府環保局今天發布新聞稿表示，近2天為偏東風型態，西半部風速減弱，且夜間及清晨易起霧，造成擴散條件差，影響空品。

環保局表示，2天前已啟動應變措施，要求興達電廠2部機組停機、2部機組降低發電負載，轄內35家大型工廠、汽電共生廠、電弧爐廠等降載減排，並加強夜間道路洗掃共82.42公里，減少揚塵。

此外，市府也加強47家營建工地、堆置場等稽巡查，112處工地與57家堆置場執行物料加蓋、灑水。機車路邊臨檢共攔查20輛、檢測20輛，1輛不合格；45輛柴油車目測判煙，2輛有污染疑慮。

環保局表示，將持續進行應變作為，減緩空品惡化。今天也通報各區公所、學校、衛生所及各照護機構等，彈性調整課程活動及落實相關防護措施。

環保局呼籲市民，空品不佳期間，減少戶外活動，外出配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更須注意健康狀況，同時盡量使用大眾運輸工具，減少污染排放，做好個人防護。

衛生所 口罩 臨檢

延伸閱讀

空品改善靠老天幫忙 台南裸露工地覆蓋、灑水也自救

高雄濃霧特報多處紅色警示 民眾視茫茫：以為忘戴眼鏡

春節出遊停車苦 高市8大景點免費停車資訊報你知

位於下風處空汙擴散不佳 高屏空品連三天亮橘燈

相關新聞

湖內、茄萣都市計畫 高市都發局預計年後通盤檢討

行政院「大南方、大發展南臺灣發展計畫」規畫在高雄打造「S」科技廊帶，高市府由岡山、路竹逐步往北辦理各行政區都市計畫檢討，...

屏中區首座旗艦版遊戲場 6.35公頃 潮好玩幸福村試營運

屏東縣府打造「潮好玩幸福村」原名是潮州社福園區，腹地達6.35公頃，位於潮州鎮前身是忠誠營區，擁有百年歷史，縣府除保留園...

高雄春節各醫院門、急診時間微調 就醫看這裡

農曆春節將到，高雄各大醫院因應春節假期，多數門診調整時間，民眾就醫宜多注意，慢性病患盡早在過年前領藥。

高雄空汙嚴重連日紅害 環團諷刺：台灣燈會將黯淡無光

高雄近日位於下風處、汙染物累積難擴散，空汙嚴重、連日「紅爆」，環團今天舉辦記者會批評，今年燈會在高雄舉辦，但空汙可能使燈...

台南、高雄雙城合作迎財神 到廟宇、燈會集章送福袋

春節假期即將到來，台南市政府觀光旅遊局與高雄市政府觀光局首度跨域攜手合作，結合台南17間廟宇、3處燈會地點以及高雄20間...

愛河整治最後一哩路 重劃工程預計明年底完工

高雄愛河整治工作最後一哩路今啟動，市府今舉辦第100期市地重劃區暨草潭埤滯洪池工程動土典禮，基地位於仁武區八卦寮，總經費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。