聽新聞
test
0:00 / 0:00
湖內、茄萣都市計畫 高市都發局預計年後通盤檢討
行政院「大南方、大發展南臺灣發展計畫」規畫在高雄打造「S」科技廊帶，高市府由岡山、路竹逐步往北辦理各行政區都市計畫檢討，預計年後啟動湖內區與茄萣區的都市計畫通盤檢討作業，並公開徵詢意見。
高市都發局指出，這次通盤檢討地區屬於高雄市國土計畫「一核雙心三軸」中的產業升級軸及海洋產業軸，肩負高雄高科技及傳統產業升級發展重責，近年高市府也持續投入興達港海洋科技產業創新專區、橋科、捷運岡山路竹延伸線(2A階段)、增設岡山第二交流道等重大建設，未來將與台南生活圈的捷運公路網絡鍊結，帶動北高雄發展。
這次都市計畫檢討範圍包括茄萣都市計畫、興達港漁業特定區計畫、湖內都市計畫及湖內（大湖地區）都市計畫等計畫區。將就中央大南方大發展政策需求、捷運岡山路竹延伸線的建設開發、人口成長的推估、企業安家需求的土地、地區公共設施需求、民眾意見等進行土地使用檢討。
都發局長吳文彥說，透過岡山、路竹、湖內、茄萣的通盤檢討，可望為北高雄注入新的發展動能，提升產業、生活環境及北高雄地區人口成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言