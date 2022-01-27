湖內、茄萣都市計畫 高市都發局預計年後通盤檢討

行政院「大南方、大發展南臺灣發展計畫」規畫在高雄打造「S」科技廊帶，高市府由岡山、路竹逐步往北辦理各行政區都市計畫檢討，預計年後啟動湖內區與茄萣區的都市計畫通盤檢討作業，並公開徵詢意見。

高市都發局指出，這次通盤檢討地區屬於高雄市國土計畫「一核雙心三軸」中的產業升級軸及海洋產業軸，肩負高雄高科技及傳統產業升級發展重責，近年高市府也持續投入興達港海洋科技產業創新專區、橋科、捷運岡山路竹延伸線(2A階段)、增設岡山第二交流道等重大建設，未來將與台南生活圈的捷運公路網絡鍊結，帶動北高雄發展。

這次都市計畫檢討範圍包括茄萣都市計畫、興達港漁業特定區計畫、湖內都市計畫及湖內（大湖地區）都市計畫等計畫區。將就中央大南方大發展政策需求、捷運岡山路竹延伸線的建設開發、人口成長的推估、企業安家需求的土地、地區公共設施需求、民眾意見等進行土地使用檢討。