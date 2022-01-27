台南、高雄雙城合作迎財神 到廟宇、燈會集章送福袋

春節假期即將到來，台南市政府觀光旅遊局與高雄市政府觀光局首度跨域攜手合作，結合台南17間廟宇、3處燈會地點以及高雄20間廟宇，舉辦「台南x高雄 雙城歡喜迎財神」集章活動，民眾只要在1月28日到2月16日至台南、高雄配合活動的廟宇祈福或燈會旅遊後，持活動專屬集章卡集滿4點，即可到台南或高雄指定地點兌換限量福袋，共有7600份。

台南市長黃偉哲表示，面對疫情，台南已強化防疫應變作為，讓民眾安心過年，台南與高雄是共同生活圈，走訪廟宇為新的一年祈福，平安健康過好年。

南市觀旅局長郭貞慧指出，這是首次與高雄合作舉行雙城歡喜迎財神集章活動，民眾在活動期間內到指定廟宇祈福或燈會旅遊後，以紙本集章，只要收集到台南2個章、高雄2個章，集滿代表「事事順利」的4個章，就可以在2座城市指定旅遊服務中心換到限量金福袋1個。

郭貞慧說，台南準備3800個迎財神金福袋，內容有過完香爐的「平安符」(內有崁頂福安宮錢母)、媽祖賜福、成功爆米花以及防疫必備魚頭君口罩，要讓大家在新的一年平安健康賺大錢。高雄市觀光局同樣也準備3800份福袋。

台南參與的宮廟有小南天福德祠、六合境油行尾福德爺廟、仁厚境福德祠、六合境大埔福德祠、佛頭港景福祠、台灣祀典武廟、開基武廟、鎮轅境頂土地公廟、總祿境下土地廟、金龍殿、南鯤鯓代天府、聚波亭大眾廟、鹽水武廟、崁頂福安宮、仁德十三甲武德宮、龍崎文衡殿、歐汪文衡殿等17間廟宇，以及龍崎光節空山祭、鹽水月津港燈節、普濟燈會等3處燈會場域。

高雄參與活動宮廟有高雄關帝廟、旗山天后宮、岡山壽天宮、高雄意誠堂關帝廟、鳳山文衡殿、港口慈濟宮、文武聖殿、大港保安宮、覆鼎金保安宮、三塊厝興德團、褒忠義民廟、龍池宮、萬興宮、鳳山鎮安宮仙公廟、鳳山天公廟、五龍山鳳山寺、東林福德廟、高雄東照山關帝廟、楠梓天后宮、鼓壽宮等20間廟宇。

台南迎財神金福袋指定兌換地點有台南火車站、原合同廳舍、安平、新營火車站、無米樂、月之美術館等6處旅服中心。高雄則在高鐵左營站、高雄火車站、田寮月世界等旅服中心以及中外餅舖棋餅文創館、航空教育展示館1樓出入口服務台、棧貳庫KW2服務台。