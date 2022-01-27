愛河整治最後一哩路 重劃工程預計明年底完工

高雄愛河整治工作最後一哩路今啟動，市府今舉辦第100期市地重劃區暨草潭埤滯洪池工程動土典禮，基地位於仁武區八卦寮，總經費約5億元，包括新闢道路、滯洪池、公園綠地、管線工程等公設。高市副市長林欽榮表示，仁武也是S型廊帶的一環，完工後居民的生活品質可大為提升。

水利局長蔡長展表示，以前愛河上游就是臭水溝，河道狹窄且雜草叢生，但從102年起進行整治工程後，排水、景觀狀況已大為改善。草潭埤滯洪池渠道型式採用植生坡面營造生態環境，未來將兼具排洪、生態和遊憩功能。

市議員邱俊憲說，愛河上游過去整治時拆掉兩座里民活動中心，市府也回應地方需求，目前正在南池規畫設計綜合活動中心，「工程完工後更會大力改善周遭環境和汛期防洪。」

滯洪池公園內目前規畫有攀岩、滑梯和活動中心等設施，沿線河道將種植3百多株原生種。汛期間可提供滯洪功能，平時則是民眾的運動休閒空間。重劃區內公設面積約10.5公頃，開發住宅區用地面積約10.3公頃，目前正進行北屋排水和草潭埤滯洪池工程，滯洪池將有南、北兩池，滯洪量有7.5萬噸。

地政局長陳冠福說，此案是跨局處合作，都發局在都市計畫變更，取得滯洪池和河道用地；地政局接續辦理用地取得，水利局規畫全流域整治和滯洪工程。水利局工程總經費達3億元，中央前瞻計畫補助2億元，市府平均地權基金挹注1億元。