國境之南春節住房率仍有8成 墾丁大街人車分流

春節連假將屆，雖然本土疫情擴大，但墾丁地區目前平均住房率仍有8成。為紓解壅塞人車，恆春警方超前部署，自1月29日至2月6日晚上6時至10時，封閉管制墾丁大街，進行人車分流。

屏東民宿協會理事長林淑敏告訴中央社記者，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，有人退訂、也有人訂房回補，但目前普遍墾丁核心地區都仍維持8成以上訂房率。

恆春警分局今天則發布新聞稿指出，針對易壅塞台26線車城、恆春、南灣、墾丁地區等路段，依車流狀況彈性運用號誌長綠、減少號誌時相、管制停車及採用替代道路等措施加強疏導，指引駕駛人行車動線，讓民眾能有個順利、開心的春節假期。

春節期間沿台26線南下墾丁，行經車城鄉地區，恆春警分局紓解大量人車，將封閉和平路口、中正路口、中山路24巷前及熊家豬腳前分隔島缺口，並實施號誌長綠，必要時駕駛人可依循指揮行駛替代道路。

至於每到入夜，遊客必到的墾丁大街，警方為避免人車交通打結，規劃1月29日至2月6日晚上6時至10時，封閉管制墾丁大街，進行人車分流，車輛由大灣路進出。

恆春警分局長陳至瑋表示，周邊道路停車場，可供大型車輛停車處計40格車位、小型車停車處計約700格車位，呼籲民眾配合交通疏導管制措施小心駕駛。