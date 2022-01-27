春假連假怕塞 高雄景點避開這些時段

9天春節連假即將到來，高市交通局製作12張圖表說明8大景點、5條幹道的春節車流狀況。預估初一至初三知名景點周邊車流將比一般假日增25％，旅行時間將增20%至30％。景點車流多集中於下午2點到晚上7點，大型購物中心如義大、巨蛋、夢時代等則多在早上11點至12點和下午3點到晚上8點，人車較多。

8大景點義大世界、漢神巨蛋、義享天地、西子灣、駁二特區、旗山／美濃、佛光山、旗津等。5條幹道為大中路、九如路、建國路、中正路、三多路等。

另外在高速公路周邊幹道部分，東向往國道方面，車流集中於每天早上10點至12點和下午3點至6點。西向往市區方面則預估從早上12點到晚上7點都會持續車多。交通局提醒，市民出門前先留意交通路況、管制

2022台灣燈會也將在2月1日登場，因應愛河灣燈會活動，駁二、流行音樂中心周邊連假期間將實施交通管制，活動場地周邊不提供停車位，交通局建議，市民多利用捷運、輕軌場站周邊停車場轉乘公共運輸前往。