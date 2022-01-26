因應疫情 屏東縣長潘孟安初四發紅包活動取消

COVID-19疫情快速變化，屏東縣政府今天宣布，原預訂大年初四縣長潘孟安在熱帶農業博覽會發紅包活動取消。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速變化，縣府今天向媒體公布春節期間預訂活動的變動，原訂大年初四（2月4日）上午11時，潘孟安在熱帶農業博覽會發紅包的活動取消。

屏東燈節2月5日、6日的「山海屏行」定目劇以及「晴空藝文町」系列活動暫停，延期時間未定。其他春節期間的活動照常舉行。

另外，屏東市慈鳳宮今天決定，初一至初五的春節晚會、新春市集以及初六的過平安橋活動取消，但除夕及春節送媽祖錢母仍照常進行。

屏東都城隍廟大年初四發送發財金活動也因疫情取消，但春節期間到廟裡拜拜，隨金香附贈發財金。