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賀年也要實聯防疫 趙天麟發限量紅包籲民眾防疫過好年
農曆春節將至，立委趙天麟今天在服務處發放蔡英文總統、高雄市長陳其邁的新年紅包、春聯。總統小紅包式樣是萌虎手捧2022年發行的新台幣1元硬幣，祝福「一元復始、福運旺來」。高雄虎年開運小紅包則以福虎搭配木棉花點綴襯底，迎接朝氣新春，並以「福氣啦」代表熱情的高雄特色。
趙天麟表示，雖然疫情沖淡年節氣氛，民眾團圓歡度的氣息增添了些許憂慮，但在實聯制及防疫保護下，還是親自發小紅包祝民眾新春快樂、順心如意。
今天傍晚10多分鐘，百分小紅包就被民眾索取一空，不少民眾帶著小朋友前來領取。趙天麟也提醒，民眾在歡度春節務必落實防疫規定，謹守實聯制、量測體溫及清潔消毒等，才能平安過好年。
趙天麟指出，全球疫情延燒，台灣人民除了防疫成果受到肯定，也拚出2021年6.09%的經濟成長率，寫下近11年新高的紀錄。高雄市也交出亮眼招商成績單，經發局統計，迄今累積廠商投資額達到4568億元，目前已吸引半導體穩懋、默克、台積電及日月光等大廠投資，還有鴻海公司進駐橋科發展電動車、三井集團等商業服務業也落腳高雄等。
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