賀年也要實聯防疫 趙天麟發限量紅包籲民眾防疫過好年

農曆春節將至，立委趙天麟今天在服務處發放蔡英文總統、高雄市長陳其邁的新年紅包、春聯。總統小紅包式樣是萌虎手捧2022年發行的新台幣1元硬幣，祝福「一元復始、福運旺來」。高雄虎年開運小紅包則以福虎搭配木棉花點綴襯底，迎接朝氣新春，並以「福氣啦」代表熱情的高雄特色。

趙天麟表示，雖然疫情沖淡年節氣氛，民眾團圓歡度的氣息增添了些許憂慮，但在實聯制及防疫保護下，還是親自發小紅包祝民眾新春快樂、順心如意。

今天傍晚10多分鐘，百分小紅包就被民眾索取一空，不少民眾帶著小朋友前來領取。趙天麟也提醒，民眾在歡度春節務必落實防疫規定，謹守實聯制、量測體溫及清潔消毒等，才能平安過好年。