鹽埕警掃蕩網路簽賭 破地下賭博網站逮3組頭

兩名伍姓男子及廖姓男子在網路賭博網站當組頭，開放民眾簽賭下注今彩539、加洲彩、博金運彩，3人再從中收取水錢當報酬，網站從去年中上線至今，吸收不少賭客下注，鹽埕警分局接獲情資，前天分別在高雄鳳山、林園及台南永康逮獲3人，詢後依賭博罪移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，廖男、伍男等3人的賭博網站，去年上線開放賭客簽賭，廖男等人擔任組頭，從投注金收取約1成水錢當作報酬；高雄鹽埕警分局日前接獲線報，掌握廖男等人經營的賭博網站，從下游小組頭開始溯源，掌握到伍姓、廖姓男子身分。