鹽埕警掃蕩網路簽賭 破地下賭博網站逮3組頭
兩名伍姓男子及廖姓男子在網路賭博網站當組頭，開放民眾簽賭下注今彩539、加洲彩、博金運彩，3人再從中收取水錢當報酬，網站從去年中上線至今，吸收不少賭客下注，鹽埕警分局接獲情資，前天分別在高雄鳳山、林園及台南永康逮獲3人，詢後依賭博罪移送高雄地檢署偵辦。
警方調查，廖男、伍男等3人的賭博網站，去年上線開放賭客簽賭，廖男等人擔任組頭，從投注金收取約1成水錢當作報酬；高雄鹽埕警分局日前接獲線報，掌握廖男等人經營的賭博網站，從下游小組頭開始溯源，掌握到伍姓、廖姓男子身分。
本月24日警方見時機成熟，報請高雄地檢署指揮偵辦，經埋伏蒐證後，兵分多路前往高雄市鳳山區、林園區及台南市永康區的住處逮人，在伍男、廖男等人住處查獲電腦1台、平板1台、手機3支、銀行存摺5本、提款卡3張，以及賭資新台幣72萬元，詢後依賭博罪移送高雄地檢署偵辦，並擴大追查上游金主。
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