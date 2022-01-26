高雄城中城區段徵收審議通過 七賢國中舊址增加綠化空間

高雄市都委會今天審議城中城公益性跨區區段徵收案，會中通過城中城街廓變更為公園，而舊七賢國中變更案則增加退縮規定增加綠化空間，供里民休閒活動及提升環境品質。

市府去年底宣布將城中城街廓與七賢國中舊址東側約1.2公頃土地，辦理「公益性跨區區段徵收方案」，並在取得逾8成的土地所有權人同意後，辦理都市計畫變更案公展及地方說明會，今天由副市長林欽榮召開都市計畫委員會審議。

城中城大樓經高雄市土木、結構技師與建築師公會鑑定為危樓須拆除，市府去年12月啟動拆除工程。市府提出「公益性跨區區段徵收方案」，規劃城中城大樓拆除後興建公園，另於七賢國中舊址做為區段徵收抵價地及興建社會住宅。

市府都發局今天在都市計畫委員會後發布新聞稿表示，會中審議通過城中城街廓變更為公園用地，而舊七賢國中變更案則修正原公展草案，增加退縮規定增加綠化空間。

針對城中城區段徵收補償標準、補償費發放時程，地政局表示，至今土地所有權人近9成同意辦理區段徵收開發。區段徵收範圍內有土地者可於協議價購後領取地價款；如協議價購不成，可參與區段徵收選擇領取現金補償或領回抵價地。

地政局指出，選擇領現金者，土地以市價補償；選擇領回抵價地者，可領回舊七賢國中可建築土地，抵價地比例為50%。

至於持有房屋者，以建物重建價格每坪新台幣11.4萬元發放救濟金。市府預計今年3月間辦理協議價購，6月區段徵收公告期滿後發給地價補償費。