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因應春節疫情 澎縣府盤點防疫量能以應急需

中央社 / 澎湖縣26日電

春節連假將到來，澎湖縣政府因應大量的返鄉人潮，今天召開春節期間疫情因應及整備協調會議，縣內的2家診所作為疫情監測診所，大型醫院則提供負壓隔離病房，作好準備，以應急需。

澎湖縣長賴峰偉今天主持會議時表示，Omicron變異株變化快，傳染力高，縣府團隊與醫療單位事先盤點防疫量能，妥善因應春節期間疫情變化，並期許團結建立堅強防疫網，確保澎湖全境健康。

澎湖衛生局表示，目前有興仁、勞工育樂中心、警光會館、青年活動中心4處集中安置所，共有90個房間。另備有醫用、外科、戰備與N95等口罩有近17萬個、防護衣700件、隔離衣200件，醫療物資儲備量充足。

衛生局並指定江明儒耳鼻喉科、周明河診所2家春節照常看診的診所，為疫情監測診所，民眾若有呼吸道狀況，由醫師診斷提供家庭用快篩試劑，若快篩出現陽性反應，請民眾立即通報衛生局安排至醫院PCR檢測。

衛生局表示，考量收治量能，中、重症患者將收治在負壓隔離病房，無症狀或輕症將收治三總澎湖分院、部立澎湖醫院等，總共提供有32間負壓隔離病床，另有8間組合屋式隔離病房支援。若社區疫情爆發，大量居家隔離者將安排在興仁安置所、勞工育樂中心、警光會館、青年活動中心或自宅1人1室。

澎湖消防局防疫專車負責接送高風險病患，防疫專車提高至4輛，隨時待命。

澎湖縣政府表示，農曆春節連續假期將至，因應台灣本土Omicron變異株疫情蔓延，縣府邀集三總澎湖分院、部立澎湖醫院、惠民醫院、醫師公會、護理師護士公會商討春節個案收治、轉診分流、醫護人力調度、場所整備事宜。

澎湖 衛生局 疫情 春節 賴峰偉 Omicron變異株

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