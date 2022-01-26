2022台灣燈會在高雄 陳其邁：視疫情調整防疫措施
2022台灣燈會在高雄舉行，遭逢COVID-19疫情，市長陳其邁今天表示，燈會表演場地分散，包括衛武營、愛河灣、岡山及旗山區等地都有，會視疫情狀況調整防疫措施。
陳其邁今天下午在防疫會議會後記者會表示，燈會表演場地分散，包括衛武營區、愛河灣、岡山及旗山區等地都有燈區，除了日前已公布的防疫措施，後續會再視疫情狀況調整防疫措施。
觀光局會後向中央社記者補充說明，這次台灣燈會在高雄有不少延伸展區，除了衛武營、愛河灣、岡山及旗山區，美濃、大寮、林園等區也都有。
高雄市連日出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，陳其邁日前在防疫會議後記者會宣布，高雄取消2月1日的點燈儀式，2月1日至6日作品不關燈、活動不集會。
市府也提醒民眾，參加燈會全程戴口罩、遵守防疫規範，並會強化人流控管、加強廁所清消。另陳其邁今天主持道安會報，會後也透過新聞稿呼籲民眾到燈會賞燈，可多利用大眾運輸前往。
2022台灣燈會在高雄舉行，分為中央燈區和地方燈區，展區主要在衛武營和愛河灣，其中中央主燈「鳳彩飛舞」在衛武營。地方燈區預計2月1日起亮燈，中央燈區展期預計2月15日起至2月28日止。
地方燈區作品以公共藝術、街道家具、燈光、影像裝置為主，目前已陸續有燈會作品在正式開幕前亮相。
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