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高雄疫情升溫 九福飯店老董捐車救人

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄九福飯店董事長陳添益（中）與妻子陳張美援（右二），在高雄疫情蔓延，捐救護車給消防局。圖／高雄市消防局提供
高雄九福飯店董事長陳添益（中）與妻子陳張美援（右二），在高雄疫情蔓延，捐救護車給消防局。圖／高雄市消防局提供

高雄市九福飯店董事長陳添益與妻子陳張美援，在高雄疫情蔓延，希望盡棉薄之力，捐贈1輛救護車給高雄市政府消防局，希望助消防局守護市民生命健康。

陳添益夫妻致贈高雄市消防局的救護車，具四輪傳動功能，可因應山區崎嶇地形，更配置血氧濃。

度分析儀、電子喉頭鏡等高端醫療器材，並增設高亮度LED燈、高音頻警報器等設備，高雄市消防局將配置在第六大隊那瑪夏消防分隊，讓山區救護人員更安心執行救護勤務。

高雄市消防局副局長蔡致模代表受贈，並回贈感謝狀給陳添益夫妻，表達敬意和謝意。蔡致模說，「給人安全是天使，救人苦難是菩薩」，消防局會善用這輛配備精良的救護車，與市民一起挺過最困難的抗疫時期。

高雄市消防局表示，陳添益伉儷熱心公益不間斷，高雄氣爆期間，也曾無償提供30多間客房，供受災戶免費住宿，2020年也因恆春山區居民就醫不便，捐贈救護車給恆春基督教醫院，默默為社會付出，實為令人感動。

高雄市 救護車

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