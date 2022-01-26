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港區疫情燒！傳旗津居民就醫遭拒 陳其邁：任何人都不該被汙名化

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／ 高雄即時報導
陳其邁（右）感謝旗津居民因配合防疫做很大犧牲，對旗津人傳就醫遭拒，再三重申，任何人都不能被汙名化。記者王昭月／攝影
陳其邁（右）感謝旗津居民因配合防疫做很大犧牲，對旗津人傳就醫遭拒，再三重申，任何人都不能被汙名化。記者王昭月／攝影

高雄港疫情延燒，地緣最近的旗津區首當其衝，有居民疑因遭外界貼上標籤，傳出到大醫院就醫遭拒，市長陳其邁今午再三重申，任何地方或任何人都不要汙名化，他感謝旗津居民配合篩檢，犧牲自己換得讓整個高雄更安全，他表示，目前已在旗津篩檢約2萬人，但社區陽性率極低，這代表「風險」是低的。

高雄這波疫情以人員出入複雜的高雄港中島港區最具風險，碼頭鄰近的旗津區因地理位置接近，擔心有隱型傳播鏈流竄，也被列為重點防疫區域，要求2萬多名居民普篩，但卻傳出被「標籤化」，甚至就醫被拒於門外！

高雄市長陳其邁今午主持防疫記者會對此表示，任何地方都不要「汙名化」，目前旗津約篩檢二萬人，但陽性個案僅二例，代表社區是安全的，他感謝旗津居民與市府合作，「市長也一定挺旗津」，希望大家近期都能前往篩檢，過年比較安全。

陳其邁表示，今天新增的個案分為兩類，其中遭同住家人傳染的「家庭群聚」，占最大宗，另一種是在修船廠、造船廠工作接觸造成，昨天為止，市府以高雄港中島商港區的修、造船區為「風險區」。進行高強度管制，要求加強自主管理或篩檢，主要希隱型傳播鏈不要傳布到社區。

由於中島區周緣的船廠集中在旗津，因此希望區民都能出來篩檢，除讓社區更安全，也能保護自己。陳其邁說，旗津區民配合防疫，讓高雄更安全，他對大家表達十二萬分感謝

陳其邁 高雄港 疫情

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