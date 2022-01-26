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屏東執行分署拍賣漁筏「溢價3倍拍出」 68萬元落槌

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東分署拍派的這艘漁筏停泊後壁湖漁港，屏東分署為替漁筏找到新主人，通知屏東、高雄以及台東共15家漁會協助張貼公告廣為宣傳，此次順利拍出有助妥善維護漁筏價值。圖／屏東分署提供
屏東分署拍派的這艘漁筏停泊後壁湖漁港，屏東分署為替漁筏找到新主人，通知屏東、高雄以及台東共15家漁會協助張貼公告廣為宣傳，此次順利拍出有助妥善維護漁筏價值。圖／屏東分署提供

法務部行政執行署屏東分署今上午拍賣漁筏一艘，買氣暢旺，15人登記領取號碼牌，本件底價不公開，公告建議起拍價為20萬元，第一個出價民眾喊出25萬元，接下來出價聲此起彼落一路狂飆，喊到61萬元時，執行官鼓吹來個吉祥數字六六大吉，現場民眾熱情響應喊出66萬元，歷經16次出價，最後以68萬元溢價3倍落槌拍定。

屏東分署指出，漁筏拍賣是屏東地檢署第一件囑託屏東執行分署拍賣的標的，屏東地檢署主任檢察官張志杰率領事務官組長到場。

執行官向在場參與競標的民眾說明本件拍賣具有的特殊意義，希望大家創造歷史一刻，出個好價錢，讓分署過年前順利完成屏東地檢署所託付的任務。以往因無法即時變價，導致被害者求償無門，犯罪所得無法有效追繳，如今此問題透過執行分署協助地檢署分擔此項業務，有效率變價獲解決。

屏東分署指出，此艘漁筏停泊後壁湖漁港，屏東分署為替漁筏找到新主人，通知屏東、高雄以及台東共15家漁會協助張貼公告廣為宣傳，此次順利拍出有助妥善維護漁筏價值，確保將來犯罪不法所得的沒收。

屏東分署表示，屏東地檢署過年後第二波囑託拍賣是曳引車，相關拍賣資料預計過年後上網公告。

法務部行政執行署屏東分署今上午拍賣漁筏一艘，買氣暢旺，15人登記領取號碼牌，歷經16次出價，最後以68萬元溢價3倍落槌拍定。圖／屏東分署提供
法務部行政執行署屏東分署今上午拍賣漁筏一艘，買氣暢旺，15人登記領取號碼牌，歷經16次出價，最後以68萬元溢價3倍落槌拍定。圖／屏東分署提供
屏東執行分署今拍賣漁筏，行政執行官（右三）以68萬元溢價3倍落槌拍出，分署長楊碧瑛（左一）與屏東地檢署主任檢察官張志杰主（右二）到場。圖／屏東分署提供
屏東執行分署今拍賣漁筏，行政執行官（右三）以68萬元溢價3倍落槌拍出，分署長楊碧瑛（左一）與屏東地檢署主任檢察官張志杰主（右二）到場。圖／屏東分署提供

屏東 法務部 護漁

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