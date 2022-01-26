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春節將至助過好年 澎湖弱勢更生人獲贈物資

中央社 / 澎湖縣26日電

農曆春節將至，澎湖地檢署與更生保護會澎湖分會今天探視貧困更生人，及時送上慰問金與圍爐餐券等民生用品，讓更生人暫度難關，能過個平安健康的好年。

澎湖地檢署發布新聞表示，澎湖冊列的更生人有近20名，其中10戶家境極為貧困，更生保護會在年節專程前往慰問，讓他們也能過個好年。

檢察長張春暉今天偕同更生保護會、觀護人等分赴轄內10戶貧困更生人家中探視，除每戶致贈慰問金3000元，還贈送年節民生用品與水果，讓受贈的更生人相當感動，其餘更生人則致贈圍爐餐券。

張春暉表示，更生保護會平日重視柔性司法保護業務，定期訪視慰問更生人，以瞭解生活現況，提供更生人就學、就醫、就業、急難救助等服務，協助其解決各項生活上所面對的困難，以達到預防再犯。

張春暉說，期盼社會各界接納更生人，提供更生人就業機會，使其能早日回歸正常生活，貢獻一己之力回饋社會。

更生人 澎湖 司法

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