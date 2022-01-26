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荔枝椿象提早現蹤 農業局籲農民即刻藥劑防治

中央社 / 高雄26日電

荔枝椿象往年約在2月中旬開始活動，但高雄市農業局發現，今年1月上旬罕見提早活動，24日已產下第1批卵，呼籲農民應即刻開始進行藥劑防治，不要錯過時機、影響收成。

農業局接受中央社記者訪問表示，荔枝以往均在1月起陸續開花，今年開花時間正常，但荔枝椿象通常是農曆年後才開始活動，去年也是在2月後活動，不清楚為何今年突然提早，罕見地在農曆年前就出現交尾產卵。

農業局表示，荔枝椿象是龍眼、荔枝重要害蟲，會吸食花穗嫩葉等造成落花及落果，如不積極防治，將嚴重影響產量。荔枝椿象冬季會躲藏冬眠，隨著氣溫回升甦醒，開始聚集交尾繁殖。荔枝花苞一探頭，荔枝椿象就會聞香而來。

農業局指出，因荔枝椿象冬眠過後營養耗盡，此時相對容易防治，呼籲農民避免錯過防治時機，反而增加後續防治困難。

不過，農業局也提醒農民，噴藥時，附近如有蜂箱，應通知蜂農及養蜂協會，以避免毒害蜜蜂。今年高屏地區也訂定荔枝椿象共同防治時期，荔枝為1月17日至2月18日、龍眼2月7日至3月4日。

荔枝椿象 農民 蜜蜂

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