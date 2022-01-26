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春節來屏東原鄉 咖啡園區推限量福袋 原百貨送滿額禮

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東勝利星村的原百貨年初一到年初六，推出消費限量滿額禮。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村的原百貨年初一到年初六，推出消費限量滿額禮。記者劉星君／攝影

春節將屆，屏東縣原鄉部落各有特色，位在泰武鄉的吾拉魯滋的屏東咖啡園區，大年初一到初五推出限量屏東咖啡福袋，每天限量10份，每袋588元，就可獲得價值千元的商品；勝利星村的原百貨年初一到年初六，推出消費限量滿額禮；另外新來義部落「讀・享空間」則是原住民主題圖書館，過年期間初三到初五開館，感受濃濃書香。

屏東縣府原民處長顏成仁說，過年期間來到原鄉部落，還可以感受各部落傳統婚禮，過年是舉辦婚宴的好日子，因為大家都回來部落，也跟部落分享喜悅。

「部落舉行婚禮，不是一家一戶事情，家族大事情！」顏成仁說，以他現階段收到喜帖，從初三到初五幾乎每天都有兩到三場喜宴，原住民舉辦傳統婚禮是相當慎重，若新娘子具備有貴族身分，迎親要按照傳統儀式，這是只有在結婚才看得到。

位在泰武鄉吾拉魯茲部落的屏東咖啡園區，春節期間大年初一到初五，由園區內八家業者提供250到300元的等值商品，集結總價值1千元的屏東咖啡福袋，期間內每天限量10份，一袋588元。也推出「聞到音樂的咖啡香」，初一到初五下午也有部落音樂演出。

屏東勝利星村的原百貨，春節期間年初一到年初六每天上午11點營業到晚間9點，期間推出顧客消費滿額禮贈送，在原百貨店家消費，300元送原百貨資料夾、600元送兩用鑰匙圈、或是零錢包，每天兌換數量有限。

若要來點不同原民氛圍，屏東縣來義鄉新來義部落「讀・享空間」原住民族主題圖書館，可一窺原住民文化智慧並漫遊部落。圖書館提供與原住民族有關的書籍及影音出版品，也規畫兒童繪本區，並展示原住民族傳統技藝作品等，適合親子共遊的新據點，初三到初五，中午12點到下午16點開放。新來義部落位在新埤鄉萬隆國小對面。

縣府也提醒，走訪原鄉部落時，也別忘了做好防疫措施，戴口罩、實聯制與勤洗手。

屏東縣 原住民 咖啡

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