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高雄12宮廟為燈會祈福 20萬盞虎爺小提燈過爐加持

中央社 / 高雄26日電

2022台灣燈會在高雄，遭逢COVID-19疫情，高雄12間宮廟舉行祈福儀式，祈願疫情消弭、燈會順利。市府也準備了20萬盞有過爐加持的小提燈，要送給購買燈會「五行暢遊碼」民眾。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，2022台灣燈會遭逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，高雄市12間宮廟昨天舉行祈福儀式，為疫情和燈會祈福。

12間宮廟包括鳳山龍山寺、旗山天后宮、岡山壽天宮、苓雅港口慈濟宮、大樹慈后宮、大寮八德宮、鹽埕文武聖殿、苓雅意誠堂關帝廟、鼓山代天宮、前鎮籬仔內代天院、前金萬興宮、林園廣應廟。

市府表示，在台灣民間信仰中，虎爺是一種以虎為形象的神祇，相傳不僅能招錢財、鎮邪除煞，也能治癒疾病、保佑孩童平安，是孩子的守護神。

市府觀光局表示，已準備20萬盞過爐加持的虎爺小提燈「大吉虎」，要送給前20萬名購買燈會專屬「五行暢遊碼」優惠方案的民眾。

民眾可先上「台灣燈會防疫平台」註冊後取得「燈會碼」，再加購「五行暢遊碼」，搭乘捷運、公車等大眾運輸工具均有優惠，還可獲得過爐小提燈。市府也提醒民眾，進入燈區時，務必全程戴口罩、保持社交距離、實聯制，禁止邊走邊吃。

另外，交通部觀光局茂林國家風景區管理處今天也發布新聞稿表示，1月31日除夕起過年期間，到新威、茂林、禮納里3處遊客中心，打卡按讚「Fun心遊茂林」粉絲專頁，就有機會拿到5元「有緣」開運紅包，限量1500份，送完為止。

台灣燈會 疫情 觀光局

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