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棗農請社福單位代工裝袋說明書 3贏模式歡迎複製

中央社 / 屏東縣26日電

屏東棗農潘志民外銷蜜棗，委由社福單位身心障礙者將英日文說明書裝袋；他說，農業行銷需要人手、社福單位需要工作、企業需要盡社會責任，這種3贏模式，歡迎大家多模仿複製。

印製量不多，如果用防水材質，成本將增加，他於是委由社福單位身心障礙者裝袋，潘志民說，把給廠商賺的留給社福單位是3贏策略。

神農獎得主潘志民最近蜜棗外銷杜拜、香港和日本，針對外銷的蜜棗禮盒，他設計了一份英日文雙語說明書，讓外國人都知道台灣的蜜棗怎麼吃、怎麼保存。

潘志民在臉書（Facebook）表示，在處理外文說明書時，卻遇到一個難題，說明書得跟著紙盒一起在攝氏1.4度冰14天，選擇印刷材質時，印刷廠商告訴他2000、3000份的量如果用防水材質要多好幾千元。

潘志民於是想，與其給廠商賺，不如一個一個裝入成本低的OPP袋裡，那就都不會濕掉，但找誰來裝呢？潘志民表示，本來想找地方媽媽代工，左思右想，決定把代工工作發給社福單位。

潘志民表示，讓身心障礙（智力障礙、肢體障礙、小腦症等）的成人們來裝，一方面裝袋的動作可以是手部復健，因為看似簡單的工作對他們來說不簡單，也需要社福單位的老師一個細節、一個細節教。

潘志民表示，另一方面也是「賺錢的工作」，他們做得很開心，流水生產線組起來，可能有部分不是裝得太完美，但能夠「賺錢」這種動力，讓大家都拚了，聽老師說2天收工，而且做得很開心，有的人還說要存錢去日本，有人說想吃麥當勞。

潘志民說，社福單位很歡迎這種做得來的代工案，雖然會花比較久的時間，也不能要求太完美，但他也因為能盡一點小小的企業責任，很開心，金額不算多，但是個美好的開始。

潘志民表示，農業行銷需要人手、社福單位需要工作、企業需要盡社會責任，這種3贏模式，歡迎大家多多模仿複製。

日本 復健

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