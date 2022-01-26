國內疫情持續升溫 金門馬山觀測所等景點暫停開放

國內新冠肺炎疫情持續升溫，金門國家公園管理處今天宣布，配合金門縣政府防疫政策，自即日起部分坑道、烤肉區暫停對外開放、室內遊憩據點進行總量管制。

金管處表示，為防疫需求，自今日起至2月7日止針對馬山觀測所坑道、南山頭坑道及瓊林養拙樓坑道等密閉狹小空間且通風不良之坑道暫停對外開放，同時為減少群聚，烤肉區亦不開放。

另外，遊客服務中心等室內遊憩據點進行總量管制(每人2.25平方公尺)，請參訪遊客依各展館容留人數限制由現場服務人員引導分流進入。