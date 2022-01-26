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國內疫情持續升溫 金門馬山觀測所等景點暫停開放

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
因應春節可能出現的大量返鄉民眾，金管處今天也公布防疫管制措施。圖／金門國家公園管理處提供
因應春節可能出現的大量返鄉民眾，金管處今天也公布防疫管制措施。圖／金門國家公園管理處提供

國內新冠肺炎疫情持續升溫，金門國家公園管理處今天宣布，配合金門縣政府防疫政策，自即日起部分坑道、烤肉區暫停對外開放、室內遊憩據點進行總量管制。

金管處表示，為防疫需求，自今日起至2月7日止針對馬山觀測所坑道、南山頭坑道及瓊林養拙樓坑道等密閉狹小空間且通風不良之坑道暫停對外開放，同時為減少群聚，烤肉區亦不開放。

另外，遊客服務中心等室內遊憩據點進行總量管制(每人2.25平方公尺)，請參訪遊客依各展館容留人數限制由現場服務人員引導分流進入。

金管處也呼籲民眾，加強落實個人自我清潔防護工作，保持安全社交距離，並遵守進入室內空間量測體溫、配戴口罩及實聯制登記等相關防疫規範，若造成民眾的不便至感抱歉。

配合防疫工作，進入金管處的各景點均要量測體溫與實名制，請民眾多加配合。圖／金門國家公園管理處提供
配合防疫工作，進入金管處的各景點均要量測體溫與實名制，請民眾多加配合。圖／金門國家公園管理處提供
金門國家公園管理處今天宣布，包括馬山坑道等密閉狹小空間且通風不良之坑道暫停對外開放。圖／金門國家公園管理處提供
金門國家公園管理處今天宣布，包括馬山坑道等密閉狹小空間且通風不良之坑道暫停對外開放。圖／金門國家公園管理處提供

烤肉 金門 社交距離

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