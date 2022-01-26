聽新聞
test
0:00 / 0:00
國內疫情持續升溫 金門馬山觀測所等景點暫停開放
國內新冠肺炎疫情持續升溫，金門國家公園管理處今天宣布，配合金門縣政府防疫政策，自即日起部分坑道、烤肉區暫停對外開放、室內遊憩據點進行總量管制。
金管處表示，為防疫需求，自今日起至2月7日止針對馬山觀測所坑道、南山頭坑道及瓊林養拙樓坑道等密閉狹小空間且通風不良之坑道暫停對外開放，同時為減少群聚，烤肉區亦不開放。
另外，遊客服務中心等室內遊憩據點進行總量管制(每人2.25平方公尺)，請參訪遊客依各展館容留人數限制由現場服務人員引導分流進入。
金管處也呼籲民眾，加強落實個人自我清潔防護工作，保持安全社交距離，並遵守進入室內空間量測體溫、配戴口罩及實聯制登記等相關防疫規範，若造成民眾的不便至感抱歉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言